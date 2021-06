La faraonica Rolls-Royce Boat Tail è di Beyoncé e Jay-Z? Spunta un nuovo rumor

Di tanto in tanto alcuni produttori di vetture di lusso propongono esemplari unici di modelli estremamente particolari, andando inevitabilmente ad intercettare una domanda sicuramente esigua ma contemporaneamente eufemisticamente facoltosa: l'ultimo esempio è quello portato dalla mirabolante Rolls-Royce Boat Tail.

Stiamo parlando di un'opera dal gusto sopraffino, per la quale il team inglese ha dovuto progettare da zero una nuova carrozzeria, cerchi appositi, interni in tinta e una coda mai vista prima: sotto la scocca si nascondono dei vani utili ad ospitare frigoriferi con bottiglie di champagne e scomparti con calici e fazzoletti raffinati. Come dicevamo in apertura, Rolls-Royce ne produrrà un solo esemplare da vendere ad un prezzo ampiamente superiore ai 20 milioni di euro.



Detto questo, nelle scorse ore si sono sollevate delle voci di corridoio che attribuiscono l'acquisto della Boat Tail ad una coppia ampiamente famosa, soprattutto negli stati uniti: Beyoncé e Jay-Z. In questi casi il produttore è solito tenere nascosta l'identità dei propri clienti, ma per la Boat Tail sono stati condivisi alcuni indizi: il fatto che la commissione sia stata fatta non da un singolo individuo, bensì da una coppia.



Da qui ad affermare con certezza l'acquisto da parte delle due star della musica c'è il mare, ma per il The Daily Mail la passione della coppia per il colore blu rende meno campate per aria tali ipotesi, anche perché Beyoncé e Jay-Z hanno chiamato Blue Ivy la loro figlia. Il The Telegraph dal suo canto menziona la possibilità che il frigorifero sia stato ideato per ospitare lo champagne Armand de Brignac ad una specifica temperatura, e se aggiungiamo le conferme di Rolls-Royce in tal senso nonché la comproprietà del brand da parte di Jay-Z, ci ritroviamo con altri puntini che si uniscono.



Nel caso in cui voleste dare un'occhiata alla Rolls-Royce Boat Tail non vi resta che cliccare sul link situato nel primo paragrafo, ma avviandoci a chiudere restando nei paraggi della casa automobilistica inglese non possiamo non riportare una notizia davvero molto interessante: Rolls-Royce ha confermato lo sviluppo della Silent Shadow EV: una nuova luxury car elettrica in grado di lasciarvi esterrefatti.