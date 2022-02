La Faraday Future FF 91 sarà 'la prima EV di lusso': presentata la definitiva

La gestazione della Faraday Future FF 91 è stata travagliata e piena di colpi di scena. La lussuosa elettrica fu svelata per la prima volta nel 2017 con consegne previste nel 2018. Ora Faraday Future ha finalmente presentato l’edizione definitiva tramite un esemplare di pre-produzione.

Dallo stabilimento di Hanford, California, è uscita una FF 91 che presenta “molti componenti con specifiche di produzione”. Nei prossimi mesi l’azienda costruirà diversi esemplari dell’elettrica, con lo scopo di testare al meglio il modello e certificarlo per l’immissione sul mercato. Se tutto andrà per il verso giusto la FF 91 verrà regolarmente prodotta a partire dal terzo trimestre del 2022. Matt Tall, vicepresidente della produzione di Faraday Future, ha definito la FF 91 il “primo vero veicolo elettrico di lusso a raggiungere il mercato”: una frecciatina verso Tesla, Lucid e altre concorrenti.

La FF 91 sfrutta una piattaforma modulare e presenta un sistema di trazione integrale supportato da un trimotore con torque vectoring al posteriore. La potenza totale è di ben 1.065 CV (783 kW). La grande autonomia, circa 609 chilometri, è garantita da un pacco batteria da 130 kWh. Le prestazioni sono da capogiro con uno 0-96 km/h stimato in 2,39 secondi.

All’interno la FF 91 è un vero saloncino tecnologico, con 11 display disposti nell’abitacolo - sommando tutti gli schermi sono oltre 100 pollici di diagonale - e sedili Zero Gravity ispirati alla tecnologia NASA. Un salone non è tale se non è comodo: i passeggeri posteriori avranno fino a 1.242 mm di spazio per distendere le gambe.

Come vi pare questo crossover elettrico? Sarà una meteora o può rappresentare una minaccia per le Tesla Model S e Model X?