Ecco i fantastici sketch di una Ford Mustang GT500 estrema

La Ford Mustang è una delle muscle car più apprezzate in assoluto, anche in Europa. Il veicolo è sempre al centro delle attenzioni del produttore di auto americano, e infatti riceve costantemente numerose varianti e miglioramenti della variante base.

Ne è un esempio un recente pacchetto in grado di fornire 20 cavalli di potenza aggiuntivi a un costo di circa 1.000 euro. Da non trascurare poi la pazzesca Electric Mustang Cobra Jet 1400 appena presentata: eroga 1.400 cavalli e garantisce prestazioni ineguagliabili.

Al contempo è difficile non apprezzare la Ford Mustang Shelby GT500, che di recente è stata avvistata su YouTube in dei sketch molto accattivanti e in uno stile assolutamente aggressivo, prodotti dall'exterior designer della Mustang, Chris Stevens. Il professionista, nel corso di un'intervista per Motor1 ha condiviso dei sketch datati ai primi sei mesi di sviluppo della GT500. Durante quel periodo Stevens presentò a Ford degli schizzi davvero estremi.

"Dev'essere dannatamente brutale, e deve dare l'idea di divorare l'aria...come se avesse 1.000 cavalli". Con queste linee guida il progettista ha disegnato uno degli schizzi preliminari della GT500, che potete ammirare voi stessi grazie al video in alto. Da questi alla vettura che poi è arrivata sul mercato ci sono degli elementi davvero simili. Ovviamente le proporzioni del disegno sono state estremizzate, ma ad esempio i fari della versione iniziale ne hanno ereditato di sicuro alcune caratteristiche in modo lampante.

Per Stevens è come un sogno che si avvera, e che porterà magari in futuro a fargli acquistare una Ford Mustang tutta sua. Nel frattempo Ford si è lanciata su un modello completamente elettrico, il SUV Ford Mustang Mach-E che non tarderà ad arrivare sul mercato: ecco le 10 qualità del veicolo che dovreste conoscere.