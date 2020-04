Una fantastica Toyota GR Supra da 1.000 cavalli arriva come un uragano

La Toyota Supra è sempre al centro degli sforzi di appassionati di tuning da tutto il globo. Nello specifico quelli di Papadakis Racing non stanno con le mani in mano, e sono al lavoro per una modifica massiccia della Toyota GR Supra.

La loro creazione vedrà ben presto la strada, e servirà fedelmente il drifter professionista Fredric Aasbo. Nel frattempo i rendering di Jon Sibal ci mostrano in anticipo la vettura nel suo aspetto definitivo, per questo vi consigliamo di dare un'occhiata alle immagini in calce, non ve ne pentirete affatto.

L'aspetto di questa Supra è pazzesco, e la prima cosa che salta all'occhio è il kit widebody che include i passaruota allargati per ospitare i nuovi cerchi, e al contempo svolgono la funzione di garantire al drifter abbastanza angolo di sterzata per tenere a lungo la scodata perfetta. Queste soluzioni cambiano in modo radicale l'assetto della sportiva giapponese, rendendola veramente aggressiva.

Come ogni drift car che di rispetti anche questa creatura dispone di altre modifiche sotto la carrozzeria, come sospensioni apposite e nuovo sistema di freni. Non fa eccezione neanche il motore, che Stephan Papadakis si è premurato di costruire personalmente, e di mostrarlo alcuni mesi fa al SEMA Show. Nel suo stato finale questo propulsore produce all'incirca 1.000 cavalli, e un video pubblicato su Instagram e visibile in calce, testimonia il fatto che sia già stato testato sul dinamometro.

Prima di lasciarvi alla galleria in fondo alla pagina vogliamo rimandarvi ad altre due opere di tuning meritevoli di citazione. La prima riguarda un'altra Toyota Supra "ritoccata" da HKS, storico brand giapponese e punto di riferimento per questo tipo di operazioni. La seconda invece è ancora più tamarra, e tratta di una Nissan Juke-R che possiede adesso su per giù una potenza di 700 cavalli, derivati tutti dal V8 bi-turbo da 3,8 litri preso di peso dalla famosa supercar del brand giapponese: la Nissan GT-R.