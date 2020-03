Una fantastica Maserati MC12 Versione Corsa è adesso in vendita

Maserati è al momento nel bel mezzo di una rivoluzione interna, la quale porterà la casa italiana inserirsi progressivamente nel mercato delle auto elettriche. La prima esponente di questo cambiamento è la Maserati MC20, fotografata di recente tra le strade di Milano.

Come suggerisce il nome l'elettrificata sarà una erede della storica MC12, una delle migliori macchine mai prodotte del brand nella sua intera storia. Proprio in questo momento salta fuori che un esemplare di questi è appena stato messo in vendita da Girardo & Co., che ha appena messo a listino una delle sole 12 MC12 Versione Corsa mai assemblate.

Per Girardo siamo davanti anche alla Maserati più potente di sempre, e questo non sorprende visto il motore derivato da quello presente sotto al cofano della Ferrari Enzo. Stiamo parlando del leggendario V12 aspirato da 6,0 litri e capace di 630 cavalli, il quale venne usato anche per la MC12 GT1 da pista, ma in quel caso per rispettare le regole della competizione GT i cavalli erogati furono "soltanto" 580.

La Versione Corsa non può essere però usata per la strada, vista l'assenza di omologazione, e non può neanche prendere parte alle gare, dato il mancato rispetto delle norme per molte categorie. Il lato positivo è che, senza alcuna restrizione, il V12 della Corsa sprigiona addirittura 755 cavalli a 8.000 giri al minuto. Pesando poi soltanto 1.149 chilogrammi a secco grazie al suo monoscocca in fibra di carbonio con struttura a nido d'ape, riesce a tirar fuori performance incredibili anche al giorno d'oggi.

La velocità massima raggiungibile è infatti di 326 km/h e, stando a quanto riportato da Maserati, questa MC12 passa da 0 a 200 km/h in appena 6,4 secondi. Tutta la sua esuberanza è scaricata verso le ruote posteriori da un cambio sequenziale a sei rapporti di Cambiocorsa, mentre ad arrestare la sua spavalderia ci pensano freni in carbo-ceramica.

Come dicevamo, questa MC12 Corsa è rarissima. Ne sono state costruite appena 13, e una di queste era in realtà un prototipo. Questo esemplare specifico ha numero di telaio ZAMDF44B000029631, che è il No. 8 su 12. Il prezzo non è al momento specificato, ma vi diciamo che nel 2017 un'altra Corsa fu piazzata a 2,75 milioni di dollari, mica male.