Ecco la fantastica Karma Revero GTS al Salone di Los Angeles: foto e video

Al Salone di Los Angeles prende parte anche Fisker Automotive. La casa automobilistica americana è sempre stata pioniera dell'elettrificazione, e adesso mostra a tutti la versione potenziata della Karma Revero GT, che aggiunge solo una "S" al nome per portare però aggiornamenti sotto ogni punto di vista.

Denominata quindi Revero GTS, questa nuova vettura entrerà in fase di produzione durante i primi mesi del 2020. Si tratta di un bolide capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e cioè 0,6 secondi meno della GT. Anche la sua velocità massima è stata incrementata, e passa da 201 a 209 km/h.

Le modifiche sono anche estetiche, e comprendono parti esterne in fibra di carbonio e interni rivisitati. Questi ultimi adesso dispongono di un sistema audio proprietario con tecnologia Soloscape, oltre ad un volante con pulsanti dotati di feedback aptico (come il nuovo controller PS5) derivante dalla ricerca fatta per il nuovo concept di hypercar chiamato SC2.

Ovviamente la GTS costerà più della GT, infatti si parla di una differenza di 14,950 dollari, per un totale di 149,950 dollari. "La Revero GTS raccoglie tutte le funzioni premium di Karma in dote alla Revero GT; due motori elettricie un tre cilindri in linea Twin Power Turbo, un generatore elettrico on-board e capacità migliorate a tutto tondo. L'autonomia raggiunge i 580 chilometri, con 130 chilometri di guida elettrica a zero emissioni garantita da una batteria agli ioni di lito ad alta densità da 28 kWh NMC, migliorato l'output di potenza e incrementate le feature di sicurezza."

Al Salone di Los Angeles abbiamo potuto ammirare anche una fantastica Alfa Romeo Giulia in colore Neon Green e guidata nientedimeno che Ryan Reynolds in persona in uno spot per pubblicizzare l'uscita del suo prossimo film, intitolato "6 Underground". La pellicola uscirà in Italia su Netflix il 13 Dicembre e buona parte delle riprese sono state girate proprio sul suolo del nostro Paese.