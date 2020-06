Ecco una fantastica Ferrari F8 Tributo modificata: adesso eroga 787 cavalli

Novitec è una compagnia tedesca specializzata nel tuning delle supercar del Cavallino Rampante, ma non solo. Il brand ci ha abituato a lavori incredibili come quelli svolti sulla McLaren Senna o sulla Ferrari 488 Pista, ma adesso ci ha stupito ancora una volta con una fantastica Ferrari F8 Tributo.

Per Novitec non basta mai la potenza originale di una vettura, e pertanto ha preso il già possente V8 bi-turbo da 3,9 litri della F8 Tributo portandolo a 787 cavalli di potenza e ad 882 Nm di coppia massimali. In origine la supercar italiana erogava 67 cavalli e 112 Nm in meno, e questa differenza le consente di raggiungere i 340 km/h di velocità massima scattando da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi.

A permettere tutto questo ci pensano numerosi ritocchi. Il primo prevede una sostituzione del sistema di scarico standard con uno ad elevatissime performance ottenute tramite l'uso di componenti in acciaio inossidabile. I clienti potranno inoltre scegliere per il controllo elettronico del sound o per una soluzione più tradizionale. Da citare assolutamente anche l'aggiunta di cerchi Vossen su misura, i quali presentano un design a doppia razza e misurano 21 pollici all'avantreno e ben 22 al posteriore.

A seguire troviamo nuovi ammortizzatori sportivi Novitec, che provvedono ad abbassare l'assetto della F8 Tributo di 35 millimetri per, stando a quanto fa sapere la casa, una manovrabilità certamente migliorata. Per quanto concerne infine gli interni invece sarà possibile scegliere per la pelle ed elementi in Alcantara, i quali fanno parte di un immenso range di opzioni di design selezionabili.

Prima di lasciarvi alla gustosa galleria di immagini allegata in fondo alla pagina, vogliamo rimandarvi ad un'altra vettura modificata degna di nota. Si tratta di una Toyota Supra passata tra le mani di Liberty Walk: adesso ha un aspetto estremamente muscoloso.