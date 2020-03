Questa fantastica BMW Serie 2 in Black Shadow è disponibile solo online

La nuovissima BMW Serie 2 Gran Coupe è stata presentata da poco, e pare avere numerose frecce al proprio arco per farsi preferire rispetto alle concorrenti. Tra queste sicuramente il design, che però com'è ovvio che sia, è abbastanza soggettivo.

Più oggettiva è l'eleganza di questa nuova variante, che potrete ammirare dalla galleria di immagini in calce, la quale è appena stata resa disponibile per coloro che preordinano la Serie 2 Gran Coupe dalla Spagna nella launch edition, e soltanto online.

La versione è stata soprannominata Black Shadow, e offre alcuni elementi in grado di migliorare lo stile della vettura. Il primo riguarda la verniciatura in Sapphire Black, che viene abbinata al pacchetto estetico BMW Shadow Line, in grado di donare un look alquanto sinistro. La macchina poggia su quattro ruote da 19 pollici M Performance Style 555 M, composte da cerchi in lega in colore Jet Black.

L'edizione Black Shadow sarà disponibile con tre differenti motorizzazioni: la 218i, la 220d e la M235i xDrive. Le BMW 218i Gran Coupe e 220d Gran Coupe avranno tutti gli elementi M Sport, mentre quella M235i xDrive gode dell'aggiunta del pacchetto M Performance, che include un peso complessivo ridotto e scarichi migliorati.

Per quanto concerne gli interni troviamo ad accogliere i passeggeri i nuovi sedili sportivi Sensatec con tappezzeria in stoffa, il volante in pelle M, rivestimento del soffitto in antracite e altre chicche del brand M. In caso di preordine attualmente è previsto uno sconto di 2.000 euro per la 218i e 220d, e di oltre 1.500 euro per quanto concerne la M235i xDrive.

Si parte dai 37.675 euro per la BMW 218i Gran Coupe Black Shadow da 140 cavalli, si passa poi ai 47.086 euro della 220d Gran Coupe Black Shadow da 190 cavalli e si arriva ai 63.127 euro richiesti per la M235i xDrive Gran Coupe Black Shadow. Esatto, si superano i 60.000 euro per portarsi a casa una BMW compatta a trazione anteriore.

