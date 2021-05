Questa fantastica Alfa Romeo TZ4 è quello di cui il brand ha bisogno

In questo preciso momento, in seguito alla dipartita della Giulietta, Alfa Romeo ha sul mercato due modelli molto interessanti: la rapida ammiraglia Giulia e il SUV sportivo Stelvio. Ciò non vuol dire però che la gamma non abbia bisogno di un'agguerritissimo modello come la sempre apprezzata 8C Competizione.

In effetti una sua erede è con ogni probabilità nelle speranze di tanti appassionati, e Samir Sadikhov, designer professionale di autovetture che in passato ha collaborato con Genesis e Lamborghini, ci ha appena proposto una vettura Alfa dal design stupefacente: nella galleria di immagini in fondo alla pagina potete ammirare la Alfa Romeo TZ4.

I rendering digitali lasciano trasparire un'attenzione al dettaglio di livello altissimo, nonché un rispetto per la storia del design del brand da non sottovalutare. Osservando le linee della TZ4 saltano fuori richiami netti alla Alfa Romeo Giulia portata alla luce negli anni '60 tramite la collaborazione della casa italiana con Zagato.

Altri rimandi visibili ci portano alla mente le Alfa Romeo TZ, ma è forse la Alfa Romeo Zagato TZ3 Strale ad emergere con maggior forza dalla silhouette generale. In effetti il tetto si estende in modo estremamente caratteristico finendo per incarnare il punto più sporgente del retrotreno, che taglia in modo netto la vettura creando uno stile unico.

D'altra parte il muso non è assolutamente da mettere in secondo piano, con un lunghissimo cofano che va a culminare in una modesta griglia tagliata dalla classica "V" del brand. I moderni fari a LED sono invece sormontati da una interessante appendice di colore scuro, che nel complesso aiuta ricreare un'umana espressione sonnecchiante.

Per le colorazioni della carrozzeria notiamo soluzioni classiche, come una verniciatura integrale in rosso o in grigio scuro, ma anche delle intriganti bicromie di argento e giallo acceso o bianco e rosso. Da parte nostra ci possiamo dire sinceramente conquistati dal sapiente esercizio di stile, ma non mancate di farci sapere la vostra attraverso la sezione commenti in calce.

In chiusura vogliamo restare in tema Alfa Romeo provando a stuzzicare gli automobilisti ai quali sta a cuore il futuro del marchio nostrano: la fusione tra i Gruppi FCA e PSA e quindi la creazione del colosso di nome Stellantis potrebbe portare alla casa degli ingenti investimenti: a dirlo John Elkann.