Questa fantastica Alfa Romeo 155 vale un milione di dollari!

Alfa Romeo ha alle sue spalle una storia gloriosa, fatta di grandi modelli e indimenticabili successi nel mondo del motorsport. Adesso facciamo un tuffo nel passato grazie ad un magnifico esemplare di Alfa Romeo 155 che finirà all'asta sul suolo europeo verso la metà di giugno.

La casa italiana ha omologato la 155 per consentirle di partecipare alla Class 1 Touring Cars, e lo specifico esemplare visibile attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina è stato costruito per l'Italian Touring Car Championship del 1996, quando a guidarla fu Nicola Larini, un pilota che si assicurò la vittoria a Interlagos e al Mugello.

Dopo la stagione 1996 la macchina è tornata ad Alfa Corse, mentre nel 2018 è stata acquistata da un appassionato residente in Germania, dove la Scuderia Gran Turismo l'ha modificata per lanciarla nella DTM Classics Series. Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati spesi circa 350.000 euro sulla vettura, che ha poi vinto il 7 luglio 2019 al Norisring con una prestazione eccezionale. Dal listino di RM Sotheby's apprendiamo inoltre che sia il motore che la trasmissione sono stati ricostruiti e testati sul suolo tedesco.

A muovere la mitica 155 ITC da gara ci pensa un possente V6 particolarmente leggero, il quale è persino in grado di toccare l'incredibile soglia degli 11.900 giri al minuto. Sull'output dovremmo aggirarci intorno ai 500 cavalli, che vengono scaricati sull'asfalto tramite un cambio semi-sequenziale a sei rapporti Xtrac: in sintesi la macchina passa da 0 a 100 km/h nello strepitoso tempo di 2,5 secondi e riesce anche a spingersi verso i 300 km/h.

Secondo le prime stime la Alfa Romeo 155 ITC verrà piazzata ad una somma compresa fra i 700.000 e gli 800.000 euro, e la sportiva italiana potrebbe davvero valerli tutti.

Riavvolgendo il nastro del tempo per tornare ai giorni nostri scopriamo una Alfa Romeo in procinto di compiere una trasformazione senza precedenti. Il passaggio dai motori termici a quelli elettrici è inevitabile, e la nascita del colosso Stellantis potrebbe rilanciare alla grande il blasonato marchio. Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo citare le sapienti riflessioni del design Frank Stephenson: queste sono per lui le Alfa Romeo più belle di sempre.