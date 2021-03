Siete fanatici dei display? C'è un modello che ne offre in quantità industriale

Il nuovo Cadillac Escalade arriverà sul mercato portando con sé una quantità di tecnologia avveniristica davvero sorprendente: il gigantesco SUV statunitense offrirà un sistema di display a dir poco enorme.

Si tratta in realtà di varie unità con tecnologia OLED, dove un display touchscreen da 16,9 pollici servirà a gestire l'infotainment, un altro schermo da 14,2 pollici assumerà la funzione di strumentazione di bordo e infine un terzo elemento retroilluminato da 7,2 pollici restituirà altre informazioni posizionandosi alla sinistra del conducente.

Il bello però non riguarda soltanto le dimensioni, ma anche la qualità visiva, che sembra essere tra le migliori in assoluto nel mondo automotive in base a quanto riportato dai colleghi di Autoblog (i ragazzi hanno avuto modo di provare l'Escalade per alcuni giorni). Secondo la testata americana è ancora più stupefacente la velocità di reazione al tocco, impareggiata anche per l'abitacolo dei migliori modelli di lusso in commercio.

L'interazione pare così facile da rendere il sistema in grado di competere gli ultimi iPad, e in tal senso l'interfaccia è stata ridisegnata per non sfigurare in nessun paragone. Oltretutto, per coloro i quali sono abituati alla classica rotellina-pulsante per la selezione delle azioni, quest'ultima non è stata rimossa, bensì implementata alla perfezione per non risultare un inutile orpello.

Non mancano oltretutto un sistema di navigazione a schermo intero, un sistema di realtà aumentata con visione notturna definito come "Night Vision", e neppure i soliti Apple CarPlay e Android Auto, che come sempre rappresentano degli strumenti quasi indispensabili dentro una vettura moderna.

Prima di lasciarvi all'esplicativa galleria di immagini in calce, sempre a cura di Autoblog, vogliamo dare uno sguardo al futuro del brand rimandandovi ai piani di General Motors: Cadillac sarà solo elettrica già a partire dal 2025. A proposito di modelli a zero emissioni, ecco a voi le prime informazioni sulla futuristica Cadillac Celestiq e sul suo tetto panoramico "intelligente".