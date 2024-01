Il più grande fan del Toyota Land Cruiser: ne ha comprato uno al mese per 15 anni

Il mondo è sicuramente pieno di gente stravagante, ciò di cui stiamo per parlare però sembra più feticismo automobilistico che altro. Ognuno di noi ha un modello di auto del cuore, immaginate però di acquistare la vostra sportiva preferita una volta al mese per anni... È ciò che ha fatto il protagonista di questa storia con la Toyota Land Cruiser.

Questo simpatico ragazzo si chiama Chad Nasir e ha sempre visto la Land Cruiser non solo come un'icona dell'automobilismo, ma anche come uno status symbol. Il suo proposito di collezionare queste auto fin da giovane si è trasformato in una missione che continua a realizzare mese dopo mese, una Land Cruiser alla volta (ecco a tal proposito la nuova Toyota Land Cruiser del 2024, un mostro del deserto).

La sua collezione, variegata in termini di anni di produzione e chilometraggio, rappresenta un tributo alla longevità e alla robustezza di questa Toyota. Egli è anche un amante del cambio manuale e ciò contribuisce a dare alla sua collezione un tocco di autenticità senza pari, nonché un'intima connessione con l'esperienza di guida off road pura.

Oltre a essere un appassionato collezionista, Nasir gestisce anche un'autofficina, dimostrando che la sua passione per le Land Cruiser va oltre la semplice raccolta "pezzo al pezzo". La sua continua ricerca di nuovi modelli da aggiungere alla sua collezione mostra una dedizione senza fine alla sua passione.

Con l'acquisto imminente di altri tre veicoli, Chad Nasir prosegue nella sua straordinaria avventura, portando il totale della sua collezione a 27 Toyota Land Cruiser. La storia di Nasir ci dimostra che la passione è un qualcosa che riesce sempre a ispirare ognuno di noi in modi straordinari. Chiunque voi siate, qualunque sia la vostra "dolce ossessione".

Siamo abbastanza sicuri però che Nasir potrebbe offendersi vedendo come potrebbe essere la prossima Toyota Land Cruiser elettrica. Speriamo almeno che la sua collezione possa espandersi ancora negli anni.