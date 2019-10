Un fan di Tesla ha restituito la sua Model 3 Standard Range Plus, spiegandone i motivi

Il famoso fan di Tesla e proprietario del canale YouTube (DAErik) Erik Strait, ha comprato da poco una Tesla Model 3 Standard Range Plus ma, non soddisfatto di alcuni optional e scelte della società californiana ha pensato di restituirla.

Ad oggi quel modello specifico è il più economico disponibile sullo store di Tesla. Certo, c'è la Standard Range, che costa (negli USA) 35.400$ a fronte dei 38.900$ necessari per la versione Plus, ma non è possibile acquistarla e prenotarla online, per farlo bisogna recarsi nel negozio Tesla più vicino.

Le strategie di vendita della società sono particolari. Infatti non sono specificati prezzi consigliati per ogni modello, non vengono effettuate vendite tramite concessionarie (sono sorti anche problemi per questo motivo), e non c'è un prezzo fisso, anzi quest'ultimo è ampiamente variabile in base alle feature a disposizione, agli aggiornamenti del software, alle modifiche sul prezzo dei colori eccetera.

Come esplica egli stesso, Strait la sua Model 3 Standard Range l'ha apprezzata veramente tanto, per lui si tratta di una vettura incredibile con la quale si trova alla perfezione, ma negli ultimi tempi sono sorti dei piccoli problemi. La casa californiana ha man mano evoluto ogni aspetto riguardante il software, le funzioni disponibili e l'Autopilot, soprattutto tramite l'aggiornamento V10, e donando un valore aggiunto a tutta la gamma, fatta eccezione proprio per la Model 3 Standard Range, per la quale non ci sono ancora informazioni ufficiali.

Strait si è mostrato un po' deluso dalla situazione e ha preferito, per qualche migliaio di dollari di differenza, di andare sul sicuro e sostituire la propria macchina con una Model 3 Long Range, la quale assicura la presenza di un sistema All Wheel Drive, del Full Self-Driving, di Youtube, mappe migliorate, browser web, Cuphead (eccone uno spot) eccetera.

Voi che ne pensate? Non credete che Tesla debba essere più chiara sulle differenziazioni nella gamma? Se anche voi foste stati tagliati fuori dagli importanti aggiornamenti, avreste reagito proprio come Erik Strait? Fatecelo sapere.