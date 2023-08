I fan Mercedes esultano: torna il motore V8 sui modelli C ed E di AMG

Buone nuove per i fan di Mercedes e i puristi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata, a cominciare da Car and Driver, su determinati modelli AMG starebbe tornando il motore V8.

Lo stesso era stato sostituito sulla Classe C AMG, la C63, da un turbo-quattro ibrido, mentre la prossima E dovrebbe avere un sei cilindri in linea sempre con configurazione ibrida. Secondo alcuni addetti ai lavori tale propulsore non sarebbe all'altezza della BMW M3, che vanta invece un sei cilindri in linea biturbo, ne tanto meno della futura BMW M5, ipotizzata in queste ore da Carwow con un fantastico render, e che dovrebbe montare un ibrido V8 biturbo.

Secondo Car and Driver l'unico modo per tornare a competere con la concorrenza è quella di ritornare a montare il glorioso motore V-8 M177 da 4,0 litri, che tornerà appunto sulle classi C ed E dal 2026, così come affermato da due fonti indipendenti.

Al momento l'otto cilindri è in fase di modifica per soddisfare gli standard delle tanto contestate emissioni Euro 7, e attualmente viene montato sull'AMG GT 63 SE Performance, belva da 831 cavalli, nonché sull'AMG S63 da 791 cavalli, in combinazione con una configurazione ibrida per entrambe.

Stando agli ingegneri che sono coinvolti nella questione, la Classe C e la Classe E necessiterebbero solo di piccole modifiche per accogliere il propulsore biturbo, dei cambiamenti per quanto riguarda la carrozzeria, che dovrà ospitare anche la batteria PHEV, il motore elettrico e l'equipaggiamento ausiliario.

Da segnalare infine che le versioni AMG di C ed E potrebbero rimanere in produzione fino alla fine del decennio, dopo di che è probabile che concludano la propria vita in vista poi del ban di benzina e diesel del 2035.