Siete fan Hyundai? Amerete le macchinine Kona N ed Elantra N, miniature in vendita a breve

Se nella giornata di ieri la Lamborghini Countach LPI 800-4 è arrivata su Asphalt 9: Legends per gli appassionati dei videogiochi, coloro che ancora si divertono a giocare o collezionare macchinine apprezzeranno sicuramente i modelli in miniatura delle Hyundai N, rese ufficiali dallo stesso produttore sudcoreano tramite Instagram.

Sul social network di casa Meta, infatti, Hyundai N Worldwide ha pubblicato in data 1° agosto 2022 una serie di post con i quali vengono presentati i modelli in miniatura delle Kona N ed Elantra N. Entrambi sono disponibili in due colori diversi ciascuno e sono la riproduzione più fedele possibile delle versioni reali.

Purtroppo alla lista manca il Veloster N e molti fan lo hanno fatto notare nei commenti, ma c’è una ragione più che valida: lo scorso giugno Hyundai ha annunciato ufficialmente l’abbandono della Veloster N proprio per espandere il marchio N con Elantra N e Kona N. Al contempo, ricordiamo, la berlina Accent è stata eliminata dalla gamma 2023 a favore di una serie ampliata di SUV, tra cui l’entry-level Venue.

Al momento della scrittura della notizia i due modellini interessati non sono ancora disponibili per l’acquisto, ma la casa automobilistica asiatica ha spiegato che maggiori informazioni arriveranno a breve.

Se invece preferite le Ferrari, vi ricordiamo che da maggio 2022 è disponibile la Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic.