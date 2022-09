Siete fan Ferrari? Il casco di Leclerc Giallo Modena è in vendita, ma occhio al prezzo

Siete dei grandi Tifosi Ferrari anche nonostante questo Campionato Mondiale si stia rivelando deludente rispetto agli inizi? Potrebbe esserci l’articolo perfetto per voi: la replica del casco di Leclerc Giallo Modena in scala 1:1 è in vendita sul sito ufficiale del Cavallino Rampante, ma occhio al prezzo.

Per celebrare il Gran Premio d’Italia che si terrà questo weekend a Monza, come ben sappiamo Ferrari porterà una livrea speciale sul tracciato seguendo la tradizione di Maranello e dell’Emilia-Romagna. L’ultimo gesto è il cambiamento dalla livrea completamente rossa a un kit rosso con numerosi dettagli Giallo Modena. La stessa tonalità la vedremo anche sui piloti, compreso il casco di Charles Leclerc.

La replica di quest’ultimo è stata realizzata in collaborazione con Bell Racing Helmets e fa parte di un'edizione speciale esclusiva dedicata al 75° anniversario di Ferrari. L’esemplare in scala 1:1 è stato costruito a mano in Bahrain, dipinto a mano e con kit completo per i collezionisti caratterizzato da base in fibra di carbonio e una copertura in plexiglass. Ultimo ma non meno importante, il casco replica Leclerc viene autografato dal monegasco stesso; nel caso di Sainz, ovviamente, sarà lo spagnolo a firmarlo.

Il prezzo resta comunque off-limits per i fan che non dispongono di notevoli somme di denaro: se un casco HP77 in carbonio viene venduto a quasi 6.000 euro, questa edizione speciale passa a 17.080 euro. Del resto, oltre alla verniciatura personalizzata troviamo anche visiera, sensori e accessori ufficiali dei veri caschi da competizione.

Ferrari offre anche repliche in miniatura in scala 1:2 di questi caschi a 671 euro, e forse sono la soluzione più adatta per i piccoli collezionisti; con il pre-ordine oggi lo riceverete verso fine mese, è sufficiente recarsi sul negozio ufficiale online.

In conclusione, eccovi gli orari del Gran Premio d’Italia.