Fan di Alfa Romeo unisce la Brera alla 159: colpo di genio o sacrilegio?

Cosa succederebbe se unissimo un'Alfa Romeo 159 ad una Brera? Il risultato sarebbe una sorta di Brera 5 porte o eventualmente una versione “coupé” di una 159. Questa domanda se la sarà sicuramente posta Brendon M. Scholtz, che ha ben pensato di unire le due storiche vetture di Arese in un modello unico.

Il magico mondo delle auto è pieno di “creature ibride”, come ad esempio, giusto per rimanere in tema, l'Alfa Romeo GT Sud-Est, mix fra la Giulia e la Brera. Cosa dire poi della Seat Alhambra che si è trasformata in Audi e potremmo andare avanti ancora a lungo, elencandovi altri esempi.

L'ultimo esemplare ibrido ci giunge da un fan del Biscione che ha appunto deciso di prendere la coda della Brera e di apporla sulla 159, dando vita ad una vettura più unica che rara. L'appassionato del marchio di Arese è partito da una Brera, smontandola, dopo di che ha preso la parte posteriore è l'ha posizionata sulla 159, che nel frattempo era stata “spogliata” della sua coda alta.

Un lavoro decisamente complesso quello di Brendon, che sui social si fa chiamare “carazy_guy”, il cui risultato appare comunque davvero ben fatto. Dopo le varie saldature e lo stucco per levigare la carrozzeria, alla fine si è deciso di colorare di un classico rosso Alfa Romeo la nuova vettura, completando così il particolare progetto.

Il risultato è un concept alquanto curioso, ma sarà riuscito a livello estetico? Vedendo i like ricevuti sui social sembra che i fan abbiano apprezzato, anche se qualcuno ha comunque storto il naso per il retro della vettura, che appare decisamente strano a livello di proporzioni.

In ogni caso la domanda la lasciamo voi: ha fatto bene Brendon a fare questa trasformazione o era meglio se avesse lasciato le due vetture così come erano? La Brera è stata una sportiva elegante in classico stile Alfa Romeo, in produzione dal 2002 al 2010, e commercializzata fino al 2011. La versione più potente era la 3.2 JTS 24V Q4 da ben 260 cavalli.