Famoso youtuber manda in frantumi la sua Lamborghini Huracan STO: imbarazzante

Pochi mesi fa abbiamo guidato la Lamborghini Huracan STO e ci siamo resi conto di quanto sia specialistica la massima espressione del modello Huracan. È stata sviluppata per andare forte e per farlo nel modo più efficace, ma anche la Huracan STO richiede comunque rispetto, tanto rispetto, quello che è mancano ad uno dei fratelli Dobre.

I fratelli youtuber da oltre 10 milioni di iscritti hanno deciso di portare le loro supercar a sgranchirsi le gambe su una sorta di drag strip, ma la superficialità con cui hanno approcciato queste creature meccaniche gli si è ritorta contro. Darius Dobre si trovava alla guida della sua Huracan STO mentre provava l’ebrezza della velocità elevata, ma indossare dei guanti da pista non significa essere piloti e infatti ha continuato a spingere come se nulla fosse senza curarsi del fatto che la lingua d’asfalto davanti era sempre di meno.

Se ciò non bastasse, la zona in cui l’auto avrebbe dovuto rallentare e poi fermarsi era pure bagnata e sporca di terra e ghiaia, ovvero una situazione non ideale dove fermare una supercar a tutta velocità. Ebbene, la frenata è arrivata tardi e per di più sull’asfalto sporco, quindi l’auto non è riuscita a fermarsi e ha proseguito la sua corsa fino a fermarsi su un terrapieno, ma solo dopo aver urtato contro delle scale di legno e aver divelto una recinzione di ferro.

L’auto ha riportato danni alla carrozzeria, le si è strappato uno specchietto e soprattutto ha riportato evidenti danni al paraurti frontale in fibra di carbonio, che nell’urto ha danneggiato anche le parti meccaniche retrostanti, con l’auto che ha iniziato a perdere liquidi dal lato sinistro del frontale.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma la cosa che più fa sorridere è la presenza del disclaimer ad inizio filmato che dice “le azioni mostrate sono state eseguite da professionisti”: ma quali professionisti…



Prima di lasciarvi però, rendiamo onore alla creatura di Sant'Agata Bolognese e scopriamo come nasce la Lamborghini Huracan.