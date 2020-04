Questa famiglia possiede ogni singola Tesla, ora è il turno della Model Y

Vi ritenete dei fan sfegatati dell'azienda automobilistica di Elon Musk? Aspettate di conoscere questa famiglia che possiede ogni singola Tesla mai prodotta nella storia del brand. L'ultima arrivata è la Model Y e per loro è arrivato il momento di metterla alla prova: promossa o bocciata?

Le auto in questione appartengono a Dan Markham di What's Inside. Markham ha una Tesla Roadster vecchio stile, oltre che una Model 3, una Model S e una Model X. Tutte rigorosamente in verniciatura bianco perla metalizzato. Ma la flotta di veicoli ha un nuovo arrivato, parliamo ovviamente della Model Y, il crossover elettrico che Tesla ha iniziato a consegnare in questi giorni.

Nota a margine: ma Markham metterà le mani anche sul Tesla Semi quando sarà il momento o preferisce lasciar perdere (a beneficio delle sue tasche) i veicoli commerciali? Ma in caso positivo, lo userà per fare la spesa quotidianamente? Chissà, lo scopriremo nei prossimi mesi suppongo. A proposito di Tesla Semi, in America ne è stato avvistato uno completamente infangato.

Per la cronaca, Markham è in attesa anche della nuova Tesla Roadster: l'ha vinta grazie al referral program ufficiale dell'azienda. È anche la stessa persona che recentemente ha piazzato ben 51 ordini per il Tesla Cybertruck, ma immaginiamo che si limiterà ad acquistarne solo uno.

Trovate il video sulla Model Y dello youtuber in apertura.