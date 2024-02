Fake news auto elettriche? 'Semplice, sono una pistola puntata sulla lobby del petrolio'

Ugo Bardi, chimico, blogger e professore universitario, ha pubblicato un articolo molto interessante su Il Fatto Quotidiano, attraverso cui ha analizzato la situazione (non proprio felice) delle auto elettriche in Italia, reduci da un 2023 con un market share disastroso del 4,2 per cento.

Anche con il nuovo anno le cose non sembrerebbero essere migliorate visto che, come testimoniato dalle 10 auto elettriche più vendute a gennaio 2024, la quota è stata nuovamente irrisoria.

Ugo Bardi attacca con il botto, scrivendo: “A meno che non viviate in una caverna in cima a una montagna, avrete sicuramente notato la campagna di denigrazione che è in corso da almeno un anno contro le auto elettriche. E’ una serie continua di leggende assurde”.

Dal fatto che le green prendano fuoco facilmente, al che le elettriche non funzionino con il freddo fino ad arrivare, ironizza Bardi che “Con l’auto elettrica non si può andare a visitare la zia moribonda. Sono tutte balle – aggiunge - o perlomeno esagerazioni. Ma è un bombardamento mediatico che ha avuto un certo successo nel condannare l’Italia a essere il fanalino di coda fra i paesi occidentali nella diffusione dei veicoli elettrici”.

Ma come si spiega tutto questo accanimento ingiustificato, cosa che probabilmente non ha precedenti nella storia? Ugo Bardi replica: “Semplice: le auto elettriche sono una pistola puntata al cuore dell’industria petrolifera”.

Come segnalato dallo stesso, l'IEA, l'international energy agency, specifica che ogni anno l'industria petrolifera guadagna ben 4mila miliardi di dollari, il doppio di tutto il PIL italiano, e la maggior parte di questi introiti deriva dal petrolio.

“Anche se solo qualche percento del parco veicolare attuale viene elettrificato – precisa il docente universitario - sono decine di miliardi di dollari che vanno in fumo nel mercato del petrolio, e questo sta già succedendo. Se poi i veicoli elettrici si impongono nel sistema di trasporto globale, è la fine dell’industria petrolifera”.

L'industria petrolifera è attualmente schiacciata fra due tendenze, da una parte le tecnologie migliori e più efficienti dei motori termici e dall'altra, i costi crescenti per mantenere la produzione petrolifera attuale. “In sostanza, il petrolio deve sparire”.

Ovviamente nessuno può aspettarsi che la lobby dell'oro nero la prenda sul ridere “Quindi, piuttosto che perdere decine di miliardi e poi sparire, vale la pena per l’industria spendere qualche milione per un’operazione di disinformazione diretta contro i veicoli elettrici. A lungo andare non servirà a niente, ma per il momento si sta rivelando abbastanza efficace”.

Ed è così che nascono le varie fake news degli ultimi tempi, come ad esempio il fatto che le auto elettriche in Norvegia si bloccano con il freddo, quando sono le termiche quelle più in difficoltà come dimostrato da studi.

“Le auto elettriche hanno i loro difetti, certamente – conclude Bardi - ma sono una tecnologia che funziona e che ha l’enorme vantaggio di non dipendere dal mercato petrolifero globale. Sono la nostra possibilità di mantenere una certa mobilità pulita e a costi ragionevoli in un mondo dove i motori termici sono ormai una tecnologia obsoleta che ci sta creando danni enormi per via dell’inquinamento che genera. Pensateci sopra”.