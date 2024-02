Il fail degli spot sulla sicurezza stradale senza cinture: i video verranno cambiati

Promuovere la sicurezza stradale con dei video in cui i protagonisti non indossano le cinture di sicurezza. Quella che potrebbe sembrare una barzelletta è in realtà il racconto di ciò che è successo nelle ultime ore con degli spot del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gestito da Matteo Salvini.

Nelle ultime 24 ore il canale YouTube del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato tre spot che hanno subito suscitato polemiche, in particolare due di questi, nei quali i protagonisti non indossano le cinture di sicurezza. Sulla carta gli spot nascono con le migliori intenzioni, mirano infatti a sensibilizzare gli utenti più giovani sul fare “l’unica scelta possibile”, quella più responsabile evitando di andare troppo veloci, di usare gli smartphone alla guida, di abusare di alcol e droghe. Peccato che nei video i protagonisti non indossino le cinture di sicurezza, neppure nelle storie “con la scelta giusta”, un clamoroso errore che ha sollevato polemiche in ogni dove nelle ultime ore, sui social ma anche in televisione e sui giornali.

A tal proposito le polemiche hanno fatto centro: il regista Daniele Falleri, che si è detto rammaricato di ciò che è accaduto, ha assicurato che gli spot saranno cambiati. Possiamo dunque immaginare che verranno rigirati da zero, questa volta con le cinture di sicurezza bene in vista... Nel frattempo il Mit ha fatto sapere che gli spot sono stati pubblicati soltanto sul web, non sono ancora andati in onda in televisione, dunque si può ancora rimediare al danno; magari il Ministero dimentica che i giovani, target principale degli spot, vivono sui social e la TV neppure l’accendono, dunque il danno maggiore potrebbe esser già stato fatto ma speriamo di sbagliare. Speriamo anche che grazie a questa polemica gli spot possano raggiungere una platea più ampia del previsto e che dei video venga assimilato il messaggio, non la forma, almeno per ora...



Ricordiamo che non è la prima volta che il Governo tenta di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza in auto: nel 2023 diversi influencer hanno fatto da testimonial per la sicurezza stradale.