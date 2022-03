Il fail del servizio postale USA: i nuovi furgoni consumano come veicoli di 30 anni fa

Negli USA è scoppiata una nuova polemica e riguarda il servizio postale nazionale, ovvero lo United States Postal Service (USPS). L'USPS avrebbe ordinato 6 miliardi di dollari di nuovi furgoncini per la consegna della corrispondenza, peccato che questi modelli risultino già datati e poco efficienti.

In un mondo sempre più alle strette sul fronte energetico, fra petrolio alle stelle e riserve di gas in pericolo, e aperto come non mai alle nuove tecnologie green, l'USPS è riuscito a ordinare 165.000 veicoli inquinanti e per nulla efficienti, alimentati a benzina. Per ora i veicoli sono stati solo ordinati, al loro arrivo sulle strade nel 2023 però rischiano di essere già datati: si tratta di furgoncini con motore Ford a benzina che consumano e inquinano come non ci fosse un domani.

Sulla carta abbiamo 27,3 litri di carburante per percorrere 100 km (con aria condizionata accesa), il che ovviamente peserà sull'ambiente e sulle finanze USA - con la benzina alla pompa salita a 3,60 dollari per gallone (del resto sappiamo bene cosa sta succedendo anche in Italia, con il gasolio che ha superato la benzina e prezzi che volano verso i 2,50 euro al litro).

L'USPS aveva fatto i conti su una media di 2,19 dollari per gallone, portando la cifra a ipotetici 2,50 dollari per gallone nel 2040. Un piano del tutto saltato a causa dell'attuale conflitto fra Russia e Ucraina, che dal punto di vista energetico tocca molti Paesi del mondo. Arriviamo così al succo della polemica: l'USPS avrebbe speso 6 miliardi di dollari per rinnovare una flotta vecchia di 30 anni che consumava 28,7 litri di carburante per 100 km e averne una nuova con consumi migliorati di appena il 5%. Un fail in piena regola, visto che il 90% dei nuovi furgoni sono proprio alimentati a benzina.

