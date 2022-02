Facile accelerare su asfalto: guardate queste drag race su sabbia con mezzi da 4000 CV

Nel nostro paese, ma anche nel resto dell’Europa, il motorsport si concentra principalmente negli autodromi e su lingue d’asfalto, ma in paesi dove la maggior parte del terreno è sabbioso bisogna arrangiarsi, ma ciò non significa che si debba rinunciare alla spettacolarità: queste drag race su sabbia sono fuori di testa.

A Dubai ci sono fuoristrada che scalano pendenze da 50 gradi salendo sulla Moreeb Dune, invece ad Abu Dhabi organizzano delle drag race che in quanto a spettacolo danno da mangiare letteralmente la polvere a quanto visto sino ad ora. Il canale YouTube CB Media ha colto l’occasione per portarci nel paddock di queste gare per mostrarci i mezzi assurdi che competono in questa disciplina e ovviamente non mancano le gare vere e proprie.

Dato che la drag strip è composta interamente da sabbia, ovviamente non ci si può aspettare auto sportive o supercar, bensì dei mezzi offroad fuori di testa capaci di toccare potenze straordinarie. Alcuni veicoli montano motori di presi in prestito da una motoslitta, mentre altri montano gli iconici V8 LS di General Motors portati attorno ai 1500 CV, ma è sul finire del video che rimarrete a bocca aperta.

Nei minuti conclusivi del filmato il protagonista è una specie di pick-up dragster in grado di erogare circa 4000 CV, e rimarrete basiti dalla velocità con la quale riesce a sparire all’orizzonte nonostante la sabbia, assieme ad un sound da urlo. Avete mai visto un’accelerazione del genere, su sterrato?

Non è comunque la prima volta che assistiamo a imprese folli su questo tipo di terreno. Vi ricordiamo che qualche anno fa, Zef Eisenberg raggiunse quasi 300 km/h sulla sabbia a bordo di una Hayabusa da 400 CV.