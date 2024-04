Fabio Quartararo è il più ricco della MotoGp dopo il rinnovo: sentite quanto guadagna

Fabio Quartararo ha da poco rinnovato il proprio contratto con la scuderia Yamaha di MotoGp, un ricco rinnovo fino al 2026 che gli frutterà un bel po' di quattrini. Il campione del mondo 2021 è infatti diventato il pilota con il più alto stipendio, sponsor esclusi, al momento nel massimo campionato delle due ruote.

Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dai francesi di sports.auto-moto, il buon Fabio andrà a percepire 12 milioni di euro all'anno, una cifra decisamente importante soprattutto se paragonata agli altri piloti.

Basti pensare che il francese guadagna praticamente il doppio del campione del mondo 2023 Pecco Bagnaia, fermo pressochè a 6, nonché la metà del contratto d'oro di Marc Marquez ai tempi di Honda, ma con lo spagnolo titolare di ben 7 titoli mondiali in più.

Insomma, cifre pazzesche, ancor di più in un periodo in cui le scuderie sembrano aver accorciato un po' le braccia in quanto a ingaggi, visti i tempi che corrono.

E pensare che il futuro di Fabio Quartararo, fino a poco fa, sembrava lontano dalla Yamaha e destinato all'Aprilia, ma contro ogni aspettativa è giunto il rinnovo del contratto, così come annunciato dalla stessa scuderia del diapason. “È con grande piacere che Yamaha Motor Co., Ltd. conferma Fabio Quartararo come pilota ufficiale Yamaha per la stagione MotoGP 2025 e 2026. Mantenere il francese di eccezionale talento nel Monster Energy Yamaha MotoGP Team era la massima priorità per la fabbrica di Iwata, poiché stiamo mettendo tutto il nostro impegno per supportare Quartararo. La sua decisione di "rimanere con la squadra blu" è stata influenzata positivamente dal forte impegno che Yamaha ha profuso per tornare a vincere con il continuo sviluppo della YZR-M1”.

Il matrimonio bis di Quartararo con il team giapponese sarà molto redditizio ma nel contempo tutto in salita, visto che la Yamaha appare ancora molto lontana da Ducati, ma in ogni caso ci sono buoni margini per tornare il prima possibile a competere con la Desmosedici anche perchè soltanto fino a due anni il transalpino se l'è giocata con Bagnaia, reduce dall'incidente con Marquez, concludendo poi la stagione in seconda posizione. Yamaha è pronta ad uno sviluppo aggressivo per provare a tornare a competere con le prime della classe, nel frattempo Quartararo si gode il suo milioncino di euro al mese.

