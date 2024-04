Fabbrica VW di Zwickau convertita all'elettrico: 'Niente bancarotta e zero licenziamenti'

A che punto è la transizione elettrica? Questa potrebbe essere una domanda capace di creare molti pruriti e illusioni, soprattutto per le recenti debacle delle auto elettriche sul mercato. Eppure nella fabbrica Volkswagen di Zwickau tutto sembra andare bene...

Nessuna bancarotta o licenziamento, più o meno; questo è quanto rivelato dal giornalista Jack Ewing del New York Times mandato in missione in Germania per controllare questo piccolo regno in cui vige una sola regola: quella delle emissioni zero. Stiamo parlando, infatti, di un luogo in cui i motori termici adesso sono completamente vietati (Volkswagen: 'La prossima sarà l'ultima generazione di motori termici poi l'addio'), una regola imposta ormai sei anni fa e che all'inizio incuteva molti timori reverenziali.

I risultati, dunque, possono essere definiti piuttosto buoni. Ewing, infatti, sottolinea che questa transizione sembra non aver intaccato in alcun modo le oltre 10.000 persone che lavorano per VW e le altre decine di migliaia di fornitori. Eppure a Zwickau, luogo culto per la storia dell'automotive tedesco, dov'è nata l'Audi, all'inizio tremavano tutti dal timore di un'imminente ondata di licenziamenti di massa. Beh, questo non è avvenuto, anche grazie a una promessa strappata dal sindacato della IG Metall, secondo cui in questo stabilimento non ci sarebbe dovuto essere alcun licenziamento almeno fino al 2030. Poi si vedrà...

Insomma, siamo di fronte a un vero e proprio lieto fine, anche se Volkswagen deve sicuramente migliorare le prestazioni delle sue vendite elettriche. Nel frattempo in UE c'è stato un crollo delle vendite di auto elettriche pari al -24.3%, ma questo problema non riguarda esclusivamente il brand tedesco ma tutto il mercato. Comunque sia, l'azienda ha deciso di mantenere alto l'umore, e ha dichiarato che il trend migliorerà con il lancio dei nuovi modelli a emissioni zero. Sarà veramente così?

