Una nuova fabbrica Volkswagen per ostacolare Tesla: il progetto

Per anni Tesla ha avuto campo pressoché libero in materia di auto elettriche, con una concorrenza latitante e ritardataria. Ora però Volkswagen vuole mettere fine al monopolio, nella realtà già compromesso da tempo, annunciando una nuova fabbrica per auto elettriche.

Il nuovo polo sorgerà proprio accanto all'attuale quartier generale di Wolfsburg, in Germania, sede storica del brand Volkswagen. L'obiettivo principale sarà proprio quello di costruire auto elettriche alimentate a batteria per contrastare non solo l'attuale dominio Tesla ma anche la messa in funzione della Giga Berlin (per saperne di più: dentro la Giga Berlin per conoscere le batterie della Model Y), nuovo impianto di Elon Musk e soci che costruirà decine di migliaia di BEV l'anno.

Se l'azienda americana partirà a tutta velocità con la costruzione della Model Y, Volkswagen potrebbe sfruttare il suo nuovo impianto per produrre la sua nuova Volkswagen Trinity, una vettura che promette di scardinare gli attuali limiti conosciuti in materia elettrica. La famiglia ID in quest'ottica è dunque stata solo un gradevole antipasto. La Trinity del resto punta tantissimo sulla Guida Autonoma e su un carico tecnologico di grido, proprio per contrastare Tesla là dove il produttore californiano è più forte.

Per capire l'entità della sfida, Volkswagen ha intenzione di produrre nella nuova fabbrica 250.000 EV all'anno, una struttura che verrà eretta completamente da zero. Secondo il CEO di Volkswagen Ralf Brandstaetter, è più facile costruire un polo da zero che riadattare un vecchio impianto: "La nostra nuova fabbrica sarà efficiente e senza quelle limitazioni che arrivano dagli impianti esistenti. In questo modo guadagniamo tempo e spazio per poi modernizzare gradualmente la fabbrica principale e aumentare la produzione."

Come detto dal CEO dell'intero Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, l'obiettivo è costruire una nuova Trinity ogni 10 ore, all'incirca lo stesso tempo che Tesla impiegherà ad assemblare una Model 3 alla Giga Berlin.