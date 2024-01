La fabbrica Tesla di Berlino chiuderà per 2 settimane: cosa succede?

La fabbrica Tesla di Berlino, anche detta Giga Berlin, chiuderà per due settimane intere dal 29 gennaio all’11 febbraio 2024 - pur non essendoci nuovi modelli in arrivo, dunque lo stop non servirà per aggiornare le linee di produzione.

Stando a ciò che ha riportato la Reuters, l’attuale crisi del Mar Rosso (con relativo blocco delle merci) sta causando problemi alla fabbrica di Elon Musk, che non avrà più molti componenti necessari all’assemblaggio delle vetture. Il Mar Rosso è una striscia strategica per il trasporto di materiali, collega infatti l’Asia al Mediterraneo attraverso il famoso Canale di Suez. Lungo il canale passa circa un ottavo di tutte le merci scambiate globalmente e un terzo del traffico mondiale dei container, è dunque fondamentale per le spedizioni tra Asia e Mediterraneo.

Certo non è la prima volta che il Mar Rosso ha dei problemi, nel 2010 ricordiamo tutti i disagi causati dalla pirateria africana, in particolare quella somala, una problematica poi risolta grazie ad accordi internazionali. Ora il disastro arriva dallo Yemen, un Paese nel quale è in corso una guerra civile da circa un decennio; qui il governo istituito da Arabia Saudita e USA è in lotta con un gruppo chiamato Houthis messo in piedi sostanzialmente dall’Iran.

Questo gruppo ha ora deciso di bloccare lo stretto di Bab al-Mandeb in seguito al conflitto tra Israele e Gaza, fermando dunque i traffici marittimi. Molte multinazionali hanno così dovuto rivedere le loro rotte commerciali per aggirare il blocco del Mar Rosso, con importanti ripercussioni sulle consegne internazionali. Tesla è ovviamente fra queste, con l’azienda di Elon Musk che si aspetta di subire importanti ritardi sulla consegna di alcuni componenti chiave (dentro la Tesla Giga Berlin, dove nasce la Model Y europea). Purtroppo sembra che i problemi lungo la tratta del Mar Rosso continueranno per il prossimo futuro, le aziende stanno dunque correndo ai ripari per trovare altri metodi utili a rimpinzare i loro inventari.