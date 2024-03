Fabbrica Maserati a rilento: a Mirafiori si produrranno meno di 10 auto al giorno

Si è da poco chiuso un 2023 molto critico per quanto riguarda Maserati, e le prospettive per il futuro prossimo sono tutt'altro che esaltanti. Gli operai dello stabilimento di Mirafiori, dove si realizzano tutti i modelli del tridente tranne la MC20 (che invece viene fatta a Modena) stanno andando a rilento a causa della poca domanda.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, a Torino si faranno a breve meno di dieci auto del Tridente al giorno, e ciò fa chiaramente capire quanto sia profonda la crisi. Nei prossimi giorni i vertici di Stellantis potrebbero confermare la necessità di introdurre ulteriori ammortizzatori sociali per gli operai che lavorano sulle linee di montaggio Maserati, e non è da escludere che una decisione ufficiale in tal senso giunga già mercoledì prossimo, 20 marzo, in occasione dell'incontro con i sindacati dei metalmeccanici.

Al momento lo stabilimento di Mirafiori, per cui circolano voci di un possibile approdo della Fiat 500 hybrid, vede quasi 3 mila operai in cassa integrazione dal mese di febbraio, e si andrà avanti fino al 20 aprile sia sulle linee della Fiat 500 elettrica (che viene costruita appunto nello stesso impianto), sia su quelle di Maserati.

La prossima settimana però il SUV Levante arriverà a fine ciclo e non verrà sostituito, al momento, da nessun altro modello visto che il prossimo dovrebbe sorgere nello stabilimento di Cassino sulla piattaforma STLA Large, su cui nasceranno anche le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

A Torino rimangono quindi le Gran Cabrio e Gran Turismo, che però non sono auto da grandi volumi, avendo un mercato di nicchia. Per tutto l'anno 2024, a meno che le cose non migliorino (come ci si augura), verranno prodotte meno di dieci auto al giorno. Il Corriere precisa infine che per mille lavoratori Maserati dovrebbe arrivare anche il contratto di solidarietà con un orario che verrà ridotto dell'80%.

