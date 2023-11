La fabbrica Maserati di Grugliasco è in vendita su Immobiliare.it: un pezzo di storia

“Vendesi Capannone di 115mila metri quadrati”. Questo l'annuncio comparso nelle scorse ore sul noto sito di compravendita di immobili, immobiliare.it. Nulla di così eclatante potrà dire qualcuno di voi se non per il fatto che che il capannone in questione sia lo storico stabilimento della Maserati.

Si tratta di un'area industriale di dimensioni notevoli situata in quel di Grugliasco, in provincia di Torino, dove si producono le Maserati. “Lo stabilimento - si legge nell'annuncio - si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, e attualmente ospita parte della linea di produzione della Carrozzeria Maserati, la cui dismissione verrà conclusa entro la fine del 2023”.

La sua cessione va letta nell'ottica di riorganizzazione annunciata mesi fa dal CEO di Stellantis, Carlos Tavares, in merito appunto alla struttura di corso Allamano che sarebbe stata venduta entro il 2024.

Al suo interno ci lavorano circa 200 persone che saranno trasferite poco distanti, a Mirafiori. L'annuncio ovviamente non può che far venire un po' di malinconia visto che l'area industriale in questione è un vero e proprio pezzo della storia italiana del dopoguerra.

Costruito nel 1959 dalla Bertone, storica carrozzeria che sta per tornare con una supercar, fu acquistato esattamente 50 anni dopo, nel 2009, dall'allora Fiat Chrysler di Sergio Marchionne per produrre le Maserati Ghibli e Quattroporte.

Negli anni del boom, prima dell'inizio della crisi, ospitava fino a 1.400 lavoratori, poi nel 2022 arrivò il taglio di Tavares e in questi giorni l'annuncio di vendita pubblicato da IPI, agenzia immobiliare di cui la famiglia Agnelli detiene una quota di minoranza.

“Il complesso – si legge ancora - si compone di più corpi di fabbrica comprendenti capannoni produttivi, logistici, un immobile a destinazione uffici, oltre a locali tecnici e manufatti accessori. Completano l'asset, due lotti di terreno edificabili. Il primo è ubicato a ridosso dei piazzali a parcheggio lungo via Bertone; il secondo è posto di fronte allo stabilimento sul lato opposto di Corso Allamano ed è attualmente utilizzato in parte a parcheggio coperto da rete antigrandine ed in parte è occupato da un bosco”.

La trattativa è riservata di conseguenza non è ben chiaro il prezzo di vendita, ma al di là del “guadagno”, sono molte le reazioni sul web, come ad esempio chi scrive: “Troppi ricordi, che oltre alla dolce nostalgia portano anche rabbia per com'è finita” sulla pagina Facebook di “Officine Maserati Grugliasco Fiom”.

Tavares aveva avvisato: “Stellantis produce dove conviene”, ed il sito di Grugliasco evidentemente non è più conveniente anche perchè negli ultimi anni le Maserati prodotte sono state solo 8.000. Secondo Corriere.it lo stabilimento è stato proposto anche a DR Motors nonché a dei produttori cinesi senza però ottenere nessun riscontro: vedremo se con il recente annuncio arriverà l'offerta sperata.