Fabbrica Maserati di Grugliasco in vendita: e se alla fine la comprasse Musk per Tesla?

Come vi abbiamo raccontato soltanto pochi giorni fa, la fabbrica Maserati di Grugliasco è in vendita su Immobiliare.it. La produzione, in forte calo negli ultimi anni, sarà trasferita in toto a Mirafiori di conseguenza lo storico sito che fu di Bertone verrà dato al miglior acquirente.

Potrebbe essere l'occasione giusta per Elon Musk per sbarcare finalmente in Italia e produrre Tesla? Da tempo ormai si rincorrono le voci su un possibile nuovo sito produttivo europeo per l'auto elettrica più venduta al mondo, e dopo Berlino chissà che l'uomo più ricco al mondo non scelga proprio Grugliasco.

A lanciare un appello al numero uno dell'azienda americana è stato Giorgio Airaudo, segretario della Cgil Piemonte, che parlando con il Corriere della Sera ha spiegato: «Il Piemonte deve alzare la voce a Roma. Tesla ha in programma di costruire una seconda fabbrica in Europa. Convinciamo Musk a investire qui da noi».

Quindi ha proseguito: «Anziché invitare Musk a fare il suo combattimento contro Zuckerberg in qualche arena italiana perché non si cerca di farlo investire qui? Torino ha tutte le carte in regola, e dopo tanti annunci caduti nel vuoto come il megastabilimento Intel e la gigafactory di Stellantis, è il momento di portare a casa qualcosa, altrimenti il declino industriale sarà definitivo, siamo già il sud del nord Italia».

Lo stabilimento di Grugliasco fu voluto dall'allora numero uno di FCA, Sergio Marchionne, con l'obiettivo di rilanciare Maserati, ma negli ultimi anni, come detto sopra, la produzione si era ridotta ai minimi termini di conseguenza il CEO di Stellantis, Tavares, ha optato per vendere la gigantesca area industriale in provincia di Torino.

Airaudo ha parlato anche di Fiat e Stellantis, lanciando in questo caso un appello al numero uno del gruppo: «Abbiamo iniziato l’anno con la prospettiva di 500 mila auto elettriche da produrre a Mirafiori, l’abbiamo concluso con la cassa integrazione, sarebbe il caso che il governo si impegni a vincolare Stellantis a investire qui anziché dirottare la componentistica, che è un’eccellenza italiana e piemontese, verso paesi low cost. Tavares dovrebbe annunciare una quarta fabbrica di gigafactory. Perché non farla qui dopo che ci siamo fatti scappare quella andata poi a Termoli?».

Ricordiamo, prima di congedarci, che a Mirafiori verrà prodotta la Maserati elettrica, nuova ammiraglia green del tridente.