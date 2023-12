Dentro la fabbrica Hyundai che produce la IONIQ 5: è piena di robot

Dei robot al posto degli umani, ecco cosa sta succedendo nello stabilimento Hyundai di Singapore dove vengono realizzate le elettriche IONIQ 5. Si tratta di una fabbrica a dir poco atipica per varie ragioni, dalle sue dimensioni ai dipendenti presenti. Ma si tratta del futuro?

Il mese scorso sul sito americano Motor1.com era apparso un articolo che parlava proprio di questo strano luogo di lavoro situato nell'isola città-stato a sud della Malesia. Un piccolissimo stabilimento che sembra essere piuttosto l'immagine di qualche racconto distopico alla 1984. Non persone, o comunque molto poche, ma automi che gestiscono il tutto.

Dal racconto con le parole si passa al reportage del Wall Street Journal pubblicato l'11 dicembre 2023 su YouTube. Nella piccola fabbrica si vedono dei cani robot, i famosi Spot prodotti da Boston Dynamics, camminare da una parte all'altra con la mansione speciale del controllo qualità, e poi ancora braccia meccaniche impegnate ad avvitare bulloni e montare i vari componenti del crossover EV (ecco la nuova Hyundai IONIQ 5 N, fino a 650 CV di potenza elettrica) indisturbati dalla presenza dei pochi operai in carne e ossa. Si parla infatti di appena 100 dipendenti, per una produzione annua di 30.000 vetture.

Il giornale americano ha definito questo stabilimento una "microfactory". Piccola e agile, ma soprattutto smart. Partiamo dalle dimensioni: solo 86.864 metri quadri (basti pensare che la Gigafactory texana di Tesla di metri quadri ne ha più di 900.000). Agile, perché invece di una classica catena di montaggio i veicoli vengono composti in delle "celle" in cui robot e umani lavorano in coesistenza. E infine smart proprio per l'utilizzo di macchine di ultima generazione e pre-impostate, le quali rendono tutto molto più semplice nell'organizzazione del lavoro.

Può essere questo il futuro? Hyundai (questo cerchio Hyundai ha una catena da neve a scomparsa) potrebbe portare il format anche in altre parti del mondo, al momento però una sua espansione rimane ancora improbabile. Basta prendere come esempio gli USA, dove la scorsa estate i sindacati hanno indetto un lunghissimo sciopero contro l'utilizzo di robot e dell'intelligenza artificiale all'interno delle fabbriche.