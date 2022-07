La fabbrica di Fremont ha prodotto 2 milioni di Tesla: la duemilionesima è una Model 3

Per certi versi Tesla sta diventando l’auto dei record che oggi aggiunge una nuova pietra miliare sul suo cammino, con la fabbrica di Fremont, in California, che festeggia il veicolo numero 2.000.000. La duemilionesima vettura è una Tesla Model 3 rossa, ma l’impianto produce anche la Model Y, la Model S e la Model X.

L’incredibile traguardo è stato prontamente celebrato anche da Elon Musk, che si è subito congratulato tramite il social dell’uccellino blu, facendo i complimenti a tutti coloro che lavorano all’interno della fabbrica di Fremont e nella Gigafactory in Nevada, che supporta la fabbrica principale con componenti e fornendo le batterie 2170 per le Model 3 e le Model Y.

Numeri da capogiro che però non sono una sorpresa dati i ritmi di vendita della casa di Palo Alto: Tesla non aveva mai prodotto così tante auto come lo scorso giugno 2022, e a breve ci si aspettano celebrazioni per un traguardo ancor più importante. Attualmente infatti ci sono in circolazione un totale di 2.9 milioni di auto Tesla, e nel giro di alcune settimane sentiremo parlare dell’ambito traguardo dei 3 milioni di veicoli prodotti.

Degli attuali 2.9 milioni, poco più di 2.3 milioni sono Model 3 e Model Y, mentre i restanti sono Model S e Model X. E a proposito di imprese che lasciano il segno, ci sono due Tesla che hanno raggiunto un campo base dell’Everest a 5.200 metri di quota.