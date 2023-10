Da quale fabbrica arriva la mia Tesla? Come scoprirlo grazie al VIN

Dopo il debutto con la Giga Fremont, Tesla ha creato altri 4 impianti in giro per il mondo (volete saperne di più sulla Giga Berlin di Tesla?), più un sesto in fase di costruzione in Messico, potrebbe dunque essere interessante capire da dove arriva la propria vettura. Vi spieghiamo come fare.

Ogni essere umano possiede una propria carta d’identità e lo stesso vale per le automobili. Grazie al VIN, Vehicle Identification Number, ovvero il numero di identificazione del veicolo, possiamo conoscere molte informazioni in merito alla nostra vettura. In totale il codice presenta 17 caratteri alfanumerici, i primi 3 identificano il produttore dell’auto che nel caso di Tesla sono 5YJ. Lo specifico modello è indicato al carattere numero 4 e nel caso di Tesla la tabella è la seguente:

3 = Tesla Model 3

S = Tesla Model S

X = Tesla Model X

Y = Tesla Model Y

C = Cybertruck

T = Tesla Semi

L’anno di costruzione del modello si può identificare grazie al carattere numero 10 e a questa leggenda:

2022 model year: N

2023 model year: P

2024 model year: R

Arriviamo così alla provenienza del mezzo grazie al carattere numero 11:

A = Austin, Texas

F = Fremont, California

N = Reno, Nevada (per il Tesla Semi)

B = Berlin, Germany

C = Shanghai, China

Il VIN ci indica anche che tipo di vettura stiamo guidando con il carattere 8, ad esempio Single Motor oppure Dual Motor, Standard o Performance:

5 = P2 Dual Motor (Designated for Model S & Model X)

6 = P2 Tri Motor (Designated for Model S & Model X)

A = Single Motor – Standard / Performance (Designated for Model 3)

B = Dual Motor – Standard (Designated for Model 3)

C = Dual Motor – Performance (Designated for Model 3)

D = Single Motor – Standard / Performance (Designated for Model Y)

E = Dual Motor – Standard (Designated for Model Y)

F = Dual Motor – Performance (Designated for Model Y)

Per i modelli 2024 (come la Tesla Model 3 2024 vista in anteprima) c’è anche un’interessante novità. Solitamente il carattere 7 ci indica l’alimentazione, che nel caso delle Tesla è E (Electric), se però trovate F significa che state guidando una vettura elettrica con batteria litio-ferro-fosfato (LFP):