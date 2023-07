F92A, la Ferrari più bella ma meno affidabile: 'Non potevi criticare il V12 a Maranello'

La Ferrari SF-23 è una delle peggiori monoposto degli ultimi 14 anni, ma nella storia della Formula 1 e della gloriosa casa di Maranello ci sono auto che hanno saputo fare peggio. E' il caso della Ferrari F92A, vettura tanto bella quanto inaffidabile.

Fu guidata da Jean Alesi, Ivan Capelli e Nicola Larini nel mondiale di Formula 1 1992, ed era esteticamente sublime e anche molto veloce, ma il suo motore era la vera nota dolente. Jean Alesi riuscì ad arrivare alla bandiera a scacchi solo in sei occasioni su 16, e in due delle stesse ha persino portato a casa un terzo posto, ma più di così non si poteva fare.

A parlarne di recente del bolide del Cavallino Rampante è stato proprio il pilota francese, che ha raccontato quale fosse il motivo reale dei continui problemi: "Il motore soffriva di blow-by, vale a dire c'era una perdita di olio dalle fasce elastiche nella camera di combustione".

La Ferrari attribuiva l'origine dei problemi della F92A all'innovativo design del fondo, ma stando alla versione del francese la realtà sembrerebbe essere differente. "Questo ha causato la perdita di 40-50 CV", ha continuato Alesi. “Ma nella tradizione Ferrari, non si poteva dire che fosse colpa del V12. Invece la colpa è stata attribuita alla macchina, il che è un peccato perché il concept era interessante”.

Di questa sfortunata vettura ne ha parlato anche il capo dei progettisti, l'ingegnere aeronautico Jean-Claude Migeot: “La macchina era molto innovativa, con un nuovo V12 e un nuovo telaio, ma i problemi erano meccanici: dovuti alla mancanza di potenza del motore, causata dal blow-by”, ha confermato la versione di Alesi.

“Abbiamo dovuto utilizzare un serbatoio d'olio in più per poter finire la gara con lubrificante a sufficienza, il che non ha fatto altro che aumentare le difficoltà che abbiamo avuto nel mettere a punto la nuova sospensione anteriore mono-ammortizzatore”.

Eppure la F92A aveva del potenziale: “Abbiamo dato una dimostrazione delle capacità della vettura a Magny Cours quando ha iniziato a piovere. Tutti erano in pista con le slick, ma Jean è stato l'ultimo a rientrare ai box per il cambio gomme, visto che la F92A aveva molto grip, anche sul bagnato”.

Quindi ha concluso: “La Ferrari ha sempre vissuto nel mito dei suoi motori, quindi non vi erano critiche ai V12 perché sarebbe stato come bestemmiare in chiesa. Anche se sembrava ovvio a tutti che il motore fosse il grosso problema della F92A, la colpa è stata dell'aerodinamica”.

Jean Alesi non ha vissuto un periodo fortunato in Ferrari, e fra le sue monoposto peggiori si ricordano la Ferrari 643, di recente finita all'asta: il pilota l'aveva addirittura definita un camion.