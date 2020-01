F40xbody: la Ferrari F40 incontra la Ford Mustang in questo assurdo ibrido

Su queste pagine vi mostriamo spesso degli strani ibridi, auto Frankenstein uscite dai nostri peggiori incubi - e non fa eccezione la Mustang-Ferrari oggetto di questo articolo.

Qualcuno infatti, evidentemente per omaggiare i ruggenti anni '80, ha ben pensato di fondere una classica Ford Mustang a una Ferrari F40, inserendo anche elementi di una Ford Thunderbird - come i fanali. L'opera firmata Abimelec Design potrebbe far accapponare la pelle a molti appassionati Ferrari, anche se bisogna riconoscere che tecnicamente è un lavoro fatto a modo...

Abimelec Design è partito proprio da una Mustang per aggiungere poi il posteriore della F40, abbassando il tetto il giusto per far combaciare le parti. Certo il motore non è certo il V12 originale della F40, vi sarebbe piaciuto... del resto non ci sarebbe stato neppure più lo spazio. A spingere la vettura invece c'è un propulsore Ford V8 da 5.2 litri biturbo, non è però alloggiato sotto il cofano come si potrebbe pensare: Abimelec Design ha mantenuto il layout rear-mid-engine della F40. Cosa ne dite, questa F40xbody è un dovuto omaggio ai gloriosi anni '80, capace di fondere "con mestiere" la tradizione americana a quella italiana, oppure una dissacrazione in piena regola? Sbizzarritevi nei commenti qui sotto...