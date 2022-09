F1, un mondiale in pugno: Verstappen può diventare Campione del Mondo già a Singapore

116 punti di vantaggio su Charles Leclerc, un'enormità se pensiamo che solo dopo i primi tre GP il monegasco aveva sull'olandese 46 punti di vantaggio. Attualmente, infatti, basta appena una combinazione fortunata a Max Verstappen per diventare il Campione del Mondo 2022 di Formula 1.

Il GP di Italia si è concluso con l'ennesima prova di forza del pilota olandese che, dopo la straordinaria impresa in Olanda, è riuscito a strappare una vittoria a Leclerc partendo dalla settima posizione. Allo stato attuale delle cose, con un margine di vantaggio sul monegasco ormai irrecuperabile, basta appena una manciata di punti a Max per portarsi a casa il secondo titolo consecutivo dopo quell'anno scorso. Vediamo, dunque, cosa serve a Verstappen per vincere già a Singapore il Mondiale 2022 di F1. Il pilota Red Bull, dunque, porterà a casa il trofeo se:

Max vince il GP di Singapore;

Leclerc non supera la nona posizione;

Perez non supera la quinta posizione;

Russel non supera la seconda posizione;

I riflettori saranno tutti puntati sull'olandese il prossimo mese, più precisamente al 2 ottobre quando i piloti gareggeranno al Singapore Street Circuit. E voi, invece, pensate che Verstappen riuscirà a fregiarsi del titolo già dal prossimo gran premio? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.