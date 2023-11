F1, Wolff non dimentica 'Sfida con Ferrari? Ad Abu Dhabi avremo un vero direttore di gara'

Il team principal di Mercedes, Toto Wolff, non ha ancora dimenticato quanto accadde ad Abu Dhabi 2021, quando Max Verstappen superò Lewis Hamilton all'ultimo giro laureandosi campione del mondo, dopo una discussa decisione del direttore di gara.

L'ingresso della safety car compattò il gruppo, e permise all'olandese di superare l'inglese, portandosi a casa così il clamoroso titolo. E che quella decisione bruci ancora in casa Mercedes lo si capisce chiaramente da quanto dichiarato da Toto Wolff in vista proprio di Abu Dhabi, dove, come da date del campionato di Formula 1 2023, si correrà il prossimo weekend.

"È frustrante dirlo - ha spiegato - ma oggi (domenica ndr) è stato un altro esempio di un Gran Premio in cui abbiamo avuto un buon passo e non abbiamo ottenuto il risultato che meritavamo – le parole di Wolff nel commentare la prestazione di Las Vegas, così come riportato da Hammertime - una volta che a George è stata data la penalità di cinque secondi, è stato praticamente game over per lui in termini di podio. Aveva sicuramente la velocità per sfidare quelli davanti, non Verstappen, ma forse Leclerc e Perez. Anche Lewis ha avuto contatti senza che in nessuno dei due abbia avuto colpe. Partiva più indietro in griglia, il suo ritmo è stato forte per tutto il tempo, ma questi due incidenti gli sono costati la giornata”.

Quindi Wolff ha aggiunto: “Ora dobbiamo rifocalizzarci su Yas Marina. È una battaglia serrata nel Campionato Costruttori e speriamo di essere in grado di ottenere un buon risultato, ma almeno questa volta ad Abu Dhabi avremo un direttore di gara decente".

In vista della sfida con la Ferrari ha precisato: "Dipenderà tutto dall'ultimo fine settimana. La Ferrari è molto veloce, ha fatto un buon lavoro, penso che avremmo potuto essere alla pari a Las Vegas”. Wolff ha poi specificato che comunque finirà la stagione non sarà un successo: “Il secondo o il terzo posto non mi fanno particolarmente esultare".

La Ferrari sembrerebbe senza dubbio più in forma rispetto a Mercedes, così come dimostrato dal secondo posto a Las Vegas grazie ad un sorpasso da urlo di Leclerc all'ultimo giro su Perez.