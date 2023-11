F1, Wolff amareggiato: 'La Mercedes in pista a San Paolo la peggiore degli ultimi 13 anni'

Il capo della squadra Mercedes, Toto Wolff, ha espresso profonda delusione riguardo al Gran Premio di San Paolo. Nel corso dell'evento, George Russell si è ritirato dalla gara, mentre Lewis Hamilton è scivolato dall'essere secondo al primo giro all'ottavo posto alla bandiera a scacchi.

Inizialmente, c'era ottimismo in Mercedes in vista del Gran Premio di Interlagos, poiché Russell aveva vinto lì l'anno precedente. Inoltre, dopo prestazioni promettenti negli Stati Uniti e a Città del Messico, con Hamilton che ha lottato contro Max Verstappen per il comando nell'ultima gara (prima di essere squalificato), le aspettative erano alte. Tuttavia queste premesse non hanno trovato conferma nella realtà. Già nelle prove sprint del sabato infatti Russel era a ben 26 secondi rispetto a Verstappen dopo 24 giri. Hamilton, che ha rinnovato con Mercedes recentemente, aveva invece registrato con un ritardo di 34 secondi.

Wolff ha dichiarato che la performance della Mercedes in questo fine settimana è stata "totalmente sconcertante e, allo stesso tempo, inaccettabile per tutti noi". Esprimendo inoltre preoccupazione per questo calo improvviso dei risultati del team. La sensazione, secondo Wolff, è che vi sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato a livello meccanico nelle auto. Inoltre ha rivelato che Mercedes sta pianificando di cambiare direzione per il 2024: la squadra intende sviluppare una macchina con un design complessivo più coeso.

Dunque sicuramente la Mercedes che vedremo il prossimo anno sarà piuttosto diversa da quella di oggi, chissà se il team riuscirà a tornare competitivo come ai tempi della W04 che è stata messa all'asta di recente.