F1, Verstappen contro rumor violazione limiti spesa Red Bull: 'Tenete la bocca chiusa'

Red Bull ha un motivo per gioire, grazie alla vittoria di Sergio Perez a Singapore, ma anche fonti di preoccupazione non indifferenti alla luce delle indagini su potenziali violazioni del limite di spesa. A tale proposito, però, Max Verstappen ha rilasciato dichiarazioni chiedendo silenzio alle altre squadre e, indirettamente, ai fan.

Il pilota olandese, che ormai si sta avvicinando al suo secondo titolo mondiale di Formula 1, si è espresso in merito alle indiscrezioni e ai commenti di altre scuderie affermando: “Altre squadre iniziano a parlarne mentre non hanno informazioni e lo trovo un po' sciocco. Tenete solo la bocca chiusa”, in assenza di una sentenza formale da parte della FIA.

Al momento la questione è ancora in piena discussione, con indagini in corso da parte dell’organo responsabile: nel caso in cui Red Bull – e Aston Martin, altra scuderia sotto esame – dovesse mostrare di avere speso più di 145 milioni di dollari nella stagione 2021, allora il boss della F1 Mohammed Ben Sulayem dovrebbe agire con decisione, anche se non è chiara l’entità della possibile sanzione. Nel caso di Williams Racing, già multata per la violazione dello spending cap, si è parlato di 25.000 dollari circa. Nel caso di Red Bull, al contrario, l’infrazione sarebbe direttamente legata alla tanto discussa vittoria del campionato 2021 da parte dell’olandese e al dominio di questa stagione.

Toto Wolff ha già sentito le minacce di Horner su una possibile azione contro Mercedes per le dichiarazioni degli ultimi giorni, ma poi si è detto fiducioso della FIA: “Sono rumor. Mercoledì ci sarà un processo, ci saranno certificati di conformità che verranno emessi o meno. Sono sicuro al 100% che la FIA farà la cosa giusta”.

In tutto ciò, Red Bull potrebbe riavvicinarsi a Honda dopo il mancato accordo con Porsche.