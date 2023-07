F1, Verstappen prova le monoposto del 2026: 'Sono terribili, fra le peggiori di sempre'

Si avvicina lentamente il 2026, anno in cui in Formula 1 verranno introdotti i nuovi regolamenti. Le scuderie e i piloti stanno iniziando a prepararsi in vista di ciò che accadrà fra tre anni, e che di fatto rivoluzionerà il circus.

Si passerà infatti all'era delle vere e proprie ibride, visto che le prossime monoposto di Formula 1 avranno un'alimentazione per il 50% a carburante e per il 50% elettrica.

Stefano Domenicali ha spiegato che dal 2026 le monoposto avranno nuovamente un rumore pazzesco, ma ciò sembrerebbe essere, almeno per ora, l'unico aspetto positivo del campionato che verrà.

"Dovremmo prestare con urgenza attenzione al rapporto tra potenza prodotta dal motore a scoppio e potenza elettrica. Non possiamo permetterci di perdere questo tipo di sfida, con i piloti che scalano marcia in rettilineo per ricaricare le batterie. Non ci sarà effetto scia, non ci sarà il DRS. Va fatto prima che sia troppo tardi, per evitare di creare un Frankenstein tecnico", ha detto il team principal di Red Bull, Christian Horner, in occasione dello scorso weekend in Austria, ma è Max Verstappen quello che è apparso più duro nei confronti di ciò che succederà dal 2026 in avanti.

Dopo aver provato le future monoposto tramite il simulatore, il 25enne bicampione del mondo ha confessato: "Ne ho parlato con il team e ho già visto i dati anche sul simulatore. A me sembra piuttosto terribile. Voglio dire, se vai a tutto gas sul rettilineo di Monza, tipo quattro o cinquecento metri prima della fine del rettilineo, devi scalare totalmente le marce, perché sennò rischi di piantarti. Penso che non sia la via da seguire, probabilmente è una delle peggiori".

Verstappen si dice convinto che il nuovo regolamento, invece che livellare la competizione, l'accentuerà ancor di più in favore delle Big: "Secondo me, il problema è che quasi certamente ci sarà una competizione di tutti i team sul motore endotermico e chi riuscirà a trovare la combinazione perfetta farà partire un altro dominio assoluto. Non penso che la F1 debba puntare su questo, perché a quel punto diventerà molto costoso trovare qualche cavallo in più qua e là. E sinceramente penso che dovrebbe essere il contrario".

E a proposito di novità future, dopo il Gp di Silverstone le Formula 1 proveranno i paraspruzzi per cercare di capire se si possa migliorare la visibilità in caso di gara su bagnato.