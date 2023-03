F1, si va verso l'ufficialità: 10 posizioni di penalità a Leclerc per la nuova centralina

Il ritiro di Leclerc in Bahrain, nel primo gran premio del mondiale 2023 di Formula 1, ha sollevato già parecchi dubbi a Maranello sull'affidabilità della SF-23. Ferrari, infatti, avrebbe già deciso di acquisire una terza centralina per il monegasco a fronte di una prima penalità in griglia.

La power-unit è salva, questo è l'unico dettaglio positivo in una triste faccenda che comunque non segna in alcun modo l'esito del mondiale che è ancora tutto da giocarsi. Purtroppo però l'incubo penalità per Leclerc si è infine avverato e il nativo di Monaco dovrà, stando ai rumors circolati in rete nelle scorse ore da parte di motorpuntoes, scontare una penalità in griglia a Jedda di 10 posizioni per sostituzione di centralina.

Normalmente, infatti, la FIA concede alle scuderie soltanto due CE, tuttavia Ferrari aveva già dovuto sostituire la prima in via precauzionale in Bahrain poco prima della gara. Non ci resta che sperare che a Maranello abbiano individuato e risolto quel difetto che ha causato perplessità nella centralina, ma non ci resta che vedere la SF-23 in Arabia Saudita questo week-end per conoscere meglio le potenzialità della rossa del Cavallino Rampante.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa penalità a seguito della terza CE per Leclerc? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.