F1, ufficiale: il pilota Ferrari Carlos Sainz salta il Gp dell'Arabia: deve operarsi

"A Carlos Sainz è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione".

Con questo comunicato, Ferrari annuncia il momentaneo ritiro di Carlos Sainz il quale ha iniziato la sua stagione in Formula 1 portando a casa un buon terzo posto nel Gran Premio del Bahreim. Il pilota spagnolo è stato anche al centro di una fake news proprio in occasione dei festeggiamenti per il prezioso podio conquistato. Vi sono infatti delle riprese televisive che, in occasione dei festeggiamenti del Gran Premio, sebbene sembrassero mostrare Sainz da solo, non hanno catturato l’intera situazione. In realtà, tutti i suoi meccanici erano presenti, insieme a sua famiglia, ma si trovavano in un punto cieco, fuori dall’inquadratura. Un impianto di supporto era presente, ma non visibile dalla telecamera.

La notizia, probabilmente creata per alimentare polemiche all’interno della scuderia, ha cercato di dipingere Carlos Sainz come un emarginato. Tuttavia, ciò non corrisponde alla realtà. Il pilota spagnolo ha ricevuto entusiastico supporto dai dipendenti della Ferrari. Dopo la gara, coloro che hanno lasciato l’ospitalità della Ferrari hanno salutato affettuosamente Sainz, congratulandosi per il suo successo e riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel team.

Passando invece a RebBull, la telenovela sul caso Horner per un presunto "siparietto sexy" con un comportamento poco professionale del team manager con una collega è finita con una sospensione di quest'ultima. Red Bull ha condotto un'indagine interna che ha scagionato Horner, ma ha rifiutato di fornire dettagli ulteriori.