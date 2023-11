F1, ufficiale: Cadillac fornirà i motori al team Andretti dal 2028

General Motors è pronta a entrare nella Formula 1 come produttore di motori a partire dalla stagione 2028. Il produttore americano, noto per marchi come Chevrolet, GMC e Cadillac, parteciperà alle nuove normative tecniche a partire dal 2026.

Il team Andretti, approvato dalla FIA per unirsi alla F1 come 11º team, attende la conferma dai proprietari della F1. I motori di GM potrebbero supportare Andretti a partire dal 2028, il quale mira a entrare in F1 già dal 2025. Tuttavia le preoccupazioni finanziarie da parte delle squadre esistenti potrebbero costituire un ostacolo e dilatare i tempi.

Il presidente di GM, Mark Reuss, ha espresso entusiasmo, affermando: "Con la nostra profonda esperienza ingegneristica e automobilistica, siamo fiduciosi di sviluppare un'unità di potenza di successo per la serie e posizionare Andretti Cadillac come un vero team ufficiale."

La FIA ha accettato la domanda di Andretti, e ora la Formula 1 la valuterà dal punto di vista commerciale. Ci si aspetta che il processo decisionale richiederà diversi mesi prima di determinare se concedere o meno l'ingresso al team Andretti.

Questa mossa segue l'annuncio di Ford di entrare in F1 in partnership tecnica con Red Bull e AlphaTauri dal 2026. Anche Honda tornerà ufficialmente in Formula 1, fornendo anche il motore ad Aston Martin a partire dallo stesso anno. Infine Audi assumerà il controllo del team Alfa Romeo-Sauber.