F1, ufficiale l'arrivo del GP di Madrid ma Barcellona non uscirà dal calendario

Lo scorso mese di dicembre un nuovo rumor ha preso forma nei corridoi del grande Circus della F1: Madrid avrebbe ospitato il Gran Premio di Spagna (il 23 gennaio sarà annunciato un nuovo Gran Premio). Arrivati a fine gennaio 2024 abbiamo la conferma.

È ufficiale, dunque: Madrid ospiterà il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a partire dal 2026. L’accordo siglato ha una durata di 10 anni ma non piacerà affatto a Max Verstappen (lo stesso Verstappen che ha detto che la Red Bull RB19 era piena di difetti): a Madrid, infatti, sorgerà un nuovo circuito cittadino, un affare che dovrebbe portare alla città spagnola introiti per 450 milioni di euro l’anno. Ad annunciare la novità sono stati Stefano Domenicali, attuale Presidente e Amministratore Delegato del Formula One Group, e José Vicente de los Mozos, Presidente del Comitato Esecutivo di IFEMA MADRID.

Come sarà dunque questo nuovo circuito cittadino? IFEMA MADRID ha già diffuso qualche succoso dettaglio: la lunghezza generale sarà di 5,47 km, i piloti dovranno affrontare 20 curve, la velocità media invece sarà di 218 km/h. Sarà un “circuito ibrido” che potrà ospitare più di 110.000 spettatori, il tempo di percorrenza del tracciato inoltre dovrebbe essere di 1:32,026.

Sul sito ufficiale di IFEMA MADRID è spuntata addirittura una mappa che mostra il formato del circuito, che avrà anche due tunnel e almeno quattro curve a 90 gradi, una delle quali alla fine del rettilineo di partenza. Secondo gli organizzatori, saranno almeno quattro i punti di sorpasso in cui i piloti si daranno maggiormente filo da torcere. Che ne pensate di questa novità?