F1, Toto Wolff contro il regolamento: '5 milioni hanno un grande impatto sul campionato'

Il caso del budget cap di Aston Martin e Red Bull è ancora sotto analisi da parte della FIA che sta decidendo come agire nei confronti dei due team che non hanno rispettato il regolamento in merito alle questioni finanziarie. Il polverone in questione, tuttavia, riguarda attualmente il mondiale del 2021.

Ricordiamo, infatti, che Verstappen conquistò il titolo 2021 a seguito di un ultimo gran premio che valse quei pochi punti necessari all'olandese per superare Hamilton e soffiare così al sette volte campione del mondo l'ottavo trofeo. Non c'è da stupirsi se quanto accaduto nei giorni scorsi ha scatenato le reazioni della casa di Stoccarda, in particolar modo quella di Toto Wolff, team principal di Mercedes:

"Non c'è niente di 'minor' in un 'minor overspend breach'. Se stai spendendo 5 milioni in più, e sei ancora nel 'minor breach', allora questo ha un grosso impatto per il campionato."

Come ha ricordato anche Mattia Binotto, Team Principal Ferrarri, 5 milioni in più equivalgono ad un anno di sviluppi, circa 70 ingegneri, che in un Campionato possono fare un'enorme differenza. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Toto, siete d'accordo sul problema del regolamento? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.