F1, Super Leclerc: Ferrari in Pole Position nel GP di Russia 2019

Ancora lui. Charles Leclerc, enfant prodige monegasco in forza alla Ferrari, trascina la sua SF90 numero 16 alla quarta Pole Position consecutiva, e partirà dunque dalla prima posizione anche nel Gran Premio di Russia 2019 di F1 al via domani.

Numeri impressionanti per il pilota e per la Ferrari, basti pensare che l'ultima volta che un pilota della Rossa aveva ottenuto quattro primi posti in qualifica consecutivi era il 2000, ed a riuscirci era stato un certo Michael Schumacher.

Un giro perfetto per Leclerc che ha rifilato ben quattro decimi a Lewis Hamilton, in seconda posizione sulla sua Mercedes, che ha beffato l'altra Ferrari, quella di Sebastian Vettel, battendolo di soli 23 millesimi, ed il pilota tedesco dovrà accontentarsi della terza posizione.

Quarto posto per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, che approfitta della penalizzazione di Max Verstappen per via di alcuni cambi nella power unit, e che dunque partirà con la sua Red Bull dalla nona posizione.

Prosegue dunque il momento d'oro del Cavallino Rampante, le cui due monoposto scatteranno dunque dalla prima e dalla terza posizione, su una pista che inizia con un lungo rettilineo, e chissà che non sia l'occasione giusta per sfruttare il potente motore della Ferrari, che sul dritto ha il suo vero punto di forza, per tentare una nuova doppietta come quella di Singapore.

Appuntamento a domani, dunque: la partenza del GP di Russia 2019 è prevista per le 13.10 italiane.