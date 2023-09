F1, a Singapore i piloti hanno un ostacolo in più: invasione di lucertole durante le FP1

Se pensate che la Formula 1 sia noiosa Carlos Sainz avrebbe una soluzione. Le cose divertenti però a volte accadono per caso: Max Verstappen, e in generale tutti i piloti, alle sessioni libere sul circuito di Singapore, si sono trovati a dover fronteggiare un inaspettato ostacolo a quattro zampe che si muoveva lentamente sulla pista.

Si trattava di un enorme lucertola comune nell'isola a sud della Malesya. Fortunatamente la luce del giorno ha permesso al pilota olandese di evitare l'incontro con il suo inaspettato amico a quattro zampe sulla pista. Il rischio di un impatto, nonostante l'ampia visibilità è stato evitato per un pelo . L'animale, dopo essersi spinto all'interno della pista, aveva pensato bene di sostare proprio in mezzo al circuito.

Tutto ciò è avvenuto mentre Verstappen stava uscendo dalla curva 8 che per fortuna lascia un ampio spazio sufficiente che ha permesso al pilota di evitare l'animale spostandosi alla sua destra. La voce di Verstappen mentre riferiva dell'insolito incontro alla radio non tradiva alcuna gioia. "Ah, c'è di nuovo una lucertola in pista! Questa volta più piccola", ha comunicato all'ingegnere di pista Gianpiero Lambiase.

Verstappen e Lambiase non perdono mai l'occasione di scambiare battute via radio, e Lambiase non ha perso tempo neanche questa volta e ha risposto scherzosamente: "Va bene, capito. Forse Godzilla ha avuto un figlio", al che Verstappen ha concordato: "Voglio dire, ha senso."

Anche Lando Norris si è ritrovato davanti a un'animale simile; tuttavia, forse un po' confuso, ha segnalato via radio alla sua squadra della McLaren dicendo: "C'è un drago in pista!"

