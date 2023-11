F1, servono 24 persone per cambiare le gomme di una monoposto in soli 2 secondi

I pit stop in Formula 1 sono un processo incredibilmente coreografato e sincronizzato che richiede un'equipe altamente specializzata e ben allenata. L'obiettivo è massimizzare l'efficienza nel cambio delle gomme e nei servizi di manutenzione della vettura per far rientrare il pilota in pista nel minor tempo possibile.

Ferrari si è mostrata orgogliosa del pit stop record durante il Gran Premio dell'Arabia scatenando l'ironia dei tifosi. Questo processo richiede ben 7 gruppi, ognuno di questi specializzati in una specifica mansione:

Ingegneri di Martinetti : Questi membri sollevano l'auto usando i martinetti nella parte anteriore per consentire il cambio delle gomme. Sollevare l'auto è un passaggio critico per consentire ai meccanici di rimuovere e installare le nuove gomme.

: Questi membri sollevano l'auto usando i martinetti nella parte anteriore per consentire il cambio delle gomme. Sollevare l'auto è un passaggio critico per consentire ai meccanici di rimuovere e installare le nuove gomme. Meccanici "a Ruota" : Questi meccanici hanno il compito di rimuovere il vecchio pneumatico e posizionare il nuovo sulla vettura. Uno afferra il vecchio pneumatico e l'altro fa scorrere il nuovo nella posizione corretta.

: Questi meccanici hanno il compito di rimuovere il vecchio pneumatico e posizionare il nuovo sulla vettura. Uno afferra il vecchio pneumatico e l'altro fa scorrere il nuovo nella posizione corretta. Pistola a Ruota : Il meccanico con la pistola a ruota è responsabile del serraggio e del desserraggio del dado della ruota. Utilizzando la pistola, possono rimuovere il dado del pneumatico vecchio e stringere saldamente il pneumatico nuovo.

: Il meccanico con la pistola a ruota è responsabile del serraggio e del desserraggio del dado della ruota. Utilizzando la pistola, possono rimuovere il dado del pneumatico vecchio e stringere saldamente il pneumatico nuovo. Stabilizzatori : Due persone stanno su entrambi i lati dell'auto per mantenerla stabile durante il pit stop. Questo è fondamentale per evitare movimenti indesiderati dell'auto durante il cambio delle gomme.

: Due persone stanno su entrambi i lati dell'auto per mantenerla stabile durante il pit stop. Questo è fondamentale per evitare movimenti indesiderati dell'auto durante il cambio delle gomme. Meccanici di Ala Anteriore : Alla maggior parte delle soste, due meccanici regolano l'angolo del flap dell'ala anteriore per adattarlo alle condizioni di guida o alle preferenze del pilota.

: Alla maggior parte delle soste, due meccanici regolano l'angolo del flap dell'ala anteriore per adattarlo alle condizioni di guida o alle preferenze del pilota. Osservatori : Altri membri del team fungono da osservatori e coordinatori. Monitorano il processo e possono intervenire in caso di problemi o situazioni impreviste.

: Altri membri del team fungono da osservatori e coordinatori. Monitorano il processo e possono intervenire in caso di problemi o situazioni impreviste. Supporto: Ci sono membri aggiuntivi del team disponibili con attrezzature di riserva, estintori, strumenti e parti extra nel caso in cui sorgano problemi durante il pit stop.

I pit stop in Formula 1 sono una coreografia incredibilmente precisa e ben orchestrata (ecco i pit stop più lenti di sempre), e ogni frazione di secondo può fare la differenza tra il successo e la sconfitta. I piloti, insieme ai loro team, devono essere altamente coordinati per massimizzare l'efficienza di questi fermi veloci.