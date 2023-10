F1, sedili roventi in Qatar? Alex Wurz ha la soluzione

Il presidente della Grand Prix Drivers' Association, Alex Wurz, ha suggerito che il raffreddamento dei sedili potrebbe essere una soluzione pratica per aiutare i piloti di Formula 1 a gestire meglio le condizioni di caldo estremo, come quelle sperimentate nel recente Gran Premio del Qatar.

In Qatar abbiamo assistito ad un Gran Premio molto provante per i piloti che hanno mostrato segnali di cedimento in alcuni casi. Alcuni piloti, tra cui Max Verstappen, hanno descritto questa gara come una delle più dure che abbiano mai affrontato.

L'idea del raffreddamento dei sedili potrebbe aiutare i piloti a mantenere una temperatura corporea più stabile durante la gara, riducendo così i rischi di sforzo fisico e colpi di calore. Questa proposta viene discussa in seguito all'esperienza di piloti come Logan Sargeant, debuttante della Williams, che è stato costretto al ritiro. Fernando Alonso sostiene di aver riportato delle ustioni in seguito alla gara.

Alex Wurz ha indicato i nuovi materiali ignifughi obbligatori come uno dei fattori che hanno contribuito a mettere a dura prova la resistenza dei piloti a causa del calore estremo. Questi materiali, sviluppati in seguito all'incidente di Romain Grosjean in Bahrain nel 2020, sono più sicuri ma possono causare un notevole aumento della temperatura corporea durante le gare.

Questa questione potrebbe richiedere cambiamenti nelle regole o nuove misure di mitigazione per garantire che i piloti siano meglio protetti in situazioni simili.