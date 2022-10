F1: Sainz conquista pole ad Austin, Leclerc penalizzato da cambio motore

Il Gran Premio degli Stati Uniti del 2022 è ormai nel vivo: mentre Max Verstappen festeggia la vittoria del campionato piloti avvenuta a Suzuka, il resto della griglia ancora lotta per raggiungere un buon risultato nella classifica costruttori. Vediamo, dunque, i risultati delle qualifiche del GP.

Nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 ottobre si sono infatti tenute le prove per determinare la griglia di partenza al Gran Premio che, ricordiamo, si terrà alle 21:00 di oggi ore italiane. Ad Austin la Ferrari si è mostrata molto competitiva e la power unit si sta dimostrando particolarmente affidabile ormai. Purtroppo, però, Charles Leclerc ha comunque dovuto cambiare motore e turbo, ricevendo una penalità di dieci posizioni.

Il risultato finale da lui ottenuto, ovvero una seconda posizione, si trasforma in una dodicesima posizione: insomma, ci sarà una bella sfida per il monegasco. Al contrario, Carlos Sainz con il tempo di 1'34"356 si è aggiudicato la pole position e dovrà sfidare Verstappen nella prima fila. La seconda fila è occupata da Hamilton e Russell, mentre seguono Stroll al quinto posto, Norris al sesto, Bottas settimo e Perez ottavo a causa del cambio motore, nonostante avesse ottenuto il quarto posto durante la qualifica. Buon risultato anche per Vettel, che parte in decima posizione: le Aston Martin si possono ritenere soddisfatte.

In tutto ciò, la FIA avrebbe proposto un patteggiamento a Red Bull per il caso budget cap.